Burcuna Göre Uğursuz Sayın Ne?
Herkesin bir uğurlu sayısı vardır ama ya evrenin sana fısıldadığı bir uğursuz sayı varsa? Numeroloji, astroloji ve biraz da içgüdüler devrede! Bu testte burcuna göre seni zorlayan, enerjini düşüren, hatta belki de hayatını sabote eden sayıyı açıklıyoruz!
Hadi teste!
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Senin uğursuz sayın 4!
Senin uğursuz sayın 9!
Senin uğursuz sayın 7!
Senin uğursuz sayın 8!
Senin uğursuz sayın 2!
Senin uğursuz sayın 5!
Senin uğursuz sayın 1!
Senin uğursuz sayın 6!
Senin uğursuz sayın 3!
Senin uğursuz sayın 2!
Senin uğursuz sayın 6!
Senin uğursuz sayın 5!
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