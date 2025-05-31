Burcuna Göre Hangi Kahveye Benziyorsun?
Kahve de insanlar gibidir. Kimisi serttir, kimisi yumuşak içimli… Kimi ilk yudumda şaşırtır, kimiyse damakta iz bırakır. İşte senin burcuna göre, ruhunun kahvesi hangisi?
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Burcunu seçer misin?
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Sen espressoya benziyorsun!
Sen sütlü türk kahvesine benziyorsun!
Sen mochaya benziyorsun!
Sen dibek kahvesine benziyorsun!
Sen karamelli latteye benziyorsun!
Sen americanoya benziyorsun!
Sen flat white kahvesine benziyorsun!
Sen türk kahvesine benziyorsun!
Sen cold brewe benziyorsun!
Sen filtre kahveye benziyorsun!
Sen macchiatoya benziyorsun!
Sen white chocolate mochaya benziyorsun!
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Sen cold brewe benziyorsun! Enerji dolu, özgür ruhları ve sınırları tanımayan bir tutkusu olan Yay burçları gibi, soğuk kahve de her ortamın vazgeçilmez bir ... Devamını Gör
Sen flat white kahvesine benziyorsun! Bir sanat eserini andıran göz alıcı bir tasarımı olan flat white dengeli ve estetik bir kahve deneyimi sunuyor. Adeta ... Devamını Gör
Sen filtre kahveye benziyorsun!