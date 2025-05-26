Gösterişi Ne Kadar Seviyorsun?
Kimi insan sade yaşar, varlığını sessizce sürdürür. Kimi ise ışıltının, dikkat çekmenin, havalı görünmenin kitabını yazar! Sen hangisisin? Yeni ayakkabı aldığında herkese göstermek ister misin? Sosyal medya senin sahnen mi? Yoksa mütevazılık senin ikinci adın mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sosyal medyada ne sıklıkla paylaşım yaparsın?
4. Düğün, mezuniyet gibi özel günlerde nasıl giyinirsin?
5. Kalabalık ortamlarda dikkat çekmeyi sever misin?
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6. Para senin için ne demek?
7. Gösteriş kelimesi sana ne hissettiriyor?
8. Bir başarı elde ettiğinde ne yaparsın?
9. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
10. Alışverişe çıktığında en çok neye dikkat edersin?
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Sen gösterişe bayılıyorsun!
Sen gösterişi seviyorsun ama dozunda!
Sen gösterişi sevmiyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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