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Plakalar Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Plakalar Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
22.05.2025 - 13:01

Arabaların arkasında sessizce duran ama şehirlerin kimliğini taşıyan o iki haneli sayılar... Türkiye’nin dört bir yanına dair hafızanı test etmeye hazır mısın?

Hadi teste!

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1. 37 numaralı plaka hangi ile aittir?

1. 37 numaralı plaka hangi ile aittir?

2. 16 numaralı plaka aşağıdaki illerden hangisine aittir?

2. 16 numaralı plaka aşağıdaki illerden hangisine aittir?

3. 44 nerenin plakası?

3. 44 nerenin plakası?

4. 21 plaka nereye ait?

4. 21 plaka nereye ait?

5. 52 nerenin plakası?

5. 52 nerenin plakası?
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6. 29 nerenin plakasıdır?

6. 29 nerenin plakasıdır?

7. 66 nerenin plakası?

7. 66 nerenin plakası?

8. 13 nerenin plakasıdır?

8. 13 nerenin plakasıdır?

9. 39 nerenin plakası?

9. 39 nerenin plakası?

10. 57 nerenin plakası?

10. 57 nerenin plakası?
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11. 43 nerenin plakası?

11. 43 nerenin plakası?

12. 80 nerenin plakasıdır?

12. 80 nerenin plakasıdır?

13. 59 nerenin plakası?

13. 59 nerenin plakası?

14. 42 nerenin plakasıdır?

14. 42 nerenin plakasıdır?

15. 05 nerenin plakası?

15. 05 nerenin plakası?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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