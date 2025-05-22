Plakalar Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Arabaların arkasında sessizce duran ama şehirlerin kimliğini taşıyan o iki haneli sayılar... Türkiye’nin dört bir yanına dair hafızanı test etmeye hazır mısın?
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1. 37 numaralı plaka hangi ile aittir?
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2. 16 numaralı plaka aşağıdaki illerden hangisine aittir?
3. 44 nerenin plakası?
4. 21 plaka nereye ait?
5. 52 nerenin plakası?
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6. 29 nerenin plakasıdır?
7. 66 nerenin plakası?
8. 13 nerenin plakasıdır?
9. 39 nerenin plakası?
10. 57 nerenin plakası?
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11. 43 nerenin plakası?
12. 80 nerenin plakasıdır?
13. 59 nerenin plakası?
14. 42 nerenin plakasıdır?
15. 05 nerenin plakası?
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