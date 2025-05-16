Uzun Zamandır Ekranlardan Uzak Bu İsimlerden Hangisini Özledin?

Ekranlarda sık sık gördüğümüz, birbirinden yetenekli ve popüler oyuncular var ki, bazılarının uzun zamandır ekranlardan uzak kaldığını fark ettin mi? Her biri izleyicinin gönlünde ayrı bir yer edindi, ancak neden son zamanlarda daha az görünür oldular? Peki, hangi ünlüyü en çok özledin?

Hadi ankete!