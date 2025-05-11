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Hayatındaki Olmazsa Olmaz Kişi Kim?

Hayatındaki Olmazsa Olmaz Kişi Kim?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.05.2025 - 13:01

Hepimizin hayatında, varlığıyla bizi biz yapan, yokluğu düşüncesi bile kalbimizi sıkıştıran biri vardır… Bu kişi bir aile üyesi, bir sevgili, bir arkadaş ya da hiç ummadığın bir yoldaş olabilir. Ama bir şekilde, onunla kurduğun bağ seni hayata tutundurur. Peki senin hayatındaki o olmazsa olmaz kişi kim? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Çok kötü bir gün geçirdiğinde ilk kime mesaj atarsın?

4. Sana en çok güven veren cümle hangisi olurdu?

5. Onsuz yaşayamam dediğin biri var mı?

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6. Sırlarını paylaşırken en çok neye dikkat edersin?

7. Gece uykun kaçtığında kiminle konuşmak istersin?

8. Hangisi seni daha çok güvende hissettirir?

9. Hayatında kötü bir gün geçirdiğinde sana en çok kim iyi gelir?

10. Hayatının filminde ana tema ne olurdu?

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Senin olmazsa olmazın ailen!

Senin hayatındaki en büyük güven, en güçlü sevgi bağını ailen oluşturuyor. Belki annen, belki baban ya da kardeşin… Onların yanında geçmişinle, çocukluğunla, tüm kırılgan hâlinle var olabiliyorsun. Dünyanın tüm sesleri sustuğunda sana en çok “evde” hissettiren, onların sesi. Senin için aile sadece kan bağı değil; huzurun, sabrın ve aidiyetin tanımı. Bazen anlaşılmasan bile, kalbin hep oraya çekiliyor. Hayat en zor anlarında koşarak sığınacağın tek yer yine onların yanı. Bu sadece sevgi değil; bir bağlılık, bir geçmişin bugündeki izdüşümü. Belki zaman zaman çatışıyorsunuz, fikir ayrılıkları yaşıyorsunuz ama senin için onların varlığı bir tür “yaşam sigortası.” Çünkü seni sen yapan tüm detayların bir kısmı, onlarla kurduğun o benzersiz ilişkide saklı. İyi ki varlar, değil mi?

Senin olmazsa olmazın sevgilin!

Senin hayatında olmazsa olmaz kişi; kalbini titretip, gözünü gülümseten o özel insan… Sevgilin! Aşk senin için yalnızca duygusal bir bağ değil; ruhunun sığınağı, hayat enerjinin kaynağı. Onunla geçirdiğin her an, hayatına anlam katıyor. Sevgilin sadece seni seven biri değil, aynı zamanda dostun, sırdaşın, bazen aynan. Onun gözünde kendini güçlü ve tamamlanmış hissediyorsun. Elini tuttuğunda tüm dünyadan kopup, sadece ikinize ait bir evrende yaşamayı seçiyorsun. Bazen tartışsanız bile onun varlığı bile eksilse, senin içinde büyük bir boşluk olur. Çünkü onunla hayat sadece daha güzel değil; daha anlamlı, daha katlanılır, daha gerçek. Aşkın en güçlü hâlini yaşıyor olabilirsin.

Senin olmazsa olmazın dostun!

Senin için hayatı yaşanabilir kılan, kahkahanı da gözyaşını da hiç yargılamadan paylaşan kişi: En yakın arkadaşın. Belki yıllardır tanıyorsun, belki daha yeni ama seninle aynı frekansta atan bir kalbi var. Ailenden bile önce koştuğun anlar var onunla. Çünkü onun yanında “mış gibi” yapmana gerek yok. Neşenin de çöküşünün de şahidi o. Senin için dostluk, yüzeysel bir bağ değil; bir ruh ortaklığı. Gecenin bir yarısında mesaj atabileceğin, gözünün içine bakınca içini görebilen biri o. İlişkiniz bazen inişli çıkışlı olabilir ama onun eksikliği hayatında ciddi bir boşluk bırakırdı. Onunla birlikte büyüyor, gelişiyor, hayatın en zor derslerinden birlikte geçiyorsunuz. O senin duygusal dayanağın, belki de gerçek ailen.

Senin olmazsa olmaz dediğin kimse yok!

Şaşırtıcı ama etkileyici bir sonuç: Hayatındaki en büyük olmazsa olmaz… sensin. Belki çevrendekilere tam güvenemiyor, çok az kişiyi iç dünyana alıyor ya da yalnız kalmayı daha sağlıklı buluyorsun. Bu seni zayıf yapmaz, aksine çok güçlü kılar. Çünkü en büyük desteği kendi içinden alıyorsun. Acını da sevincini de ilk kendinle paylaşıyorsun. Belki zamanla dostluklar veya aşklar daha özel bir yer kazanabilir ama şu an hayatının merkezinde kendin varsın. Bu bazen bir savunma mekanizması gibi görünse de aslında büyük bir bilinç seviyesini gösteriyor. Yalnızlığıyla barışık, kendiyle güçlü olan birisin. Unutma, hayatına giren herkes bir gün çıkabilir… Ama sen, her zaman kendinle kalacaksın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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