Hayatındaki Olmazsa Olmaz Kişi Kim?

Senin hayatında olmazsa olmaz kişi; kalbini titretip, gözünü gülümseten o özel insan… Sevgilin! Aşk senin için yalnızca duygusal bir bağ değil; ruhunun sığınağı, hayat enerjinin kaynağı. Onunla geçirdiğin her an, hayatına anlam katıyor. Sevgilin sadece seni seven biri değil, aynı zamanda dostun, sırdaşın, bazen aynan. Onun gözünde kendini güçlü ve tamamlanmış hissediyorsun. Elini tuttuğunda tüm dünyadan kopup, sadece ikinize ait bir evrende yaşamayı seçiyorsun. Bazen tartışsanız bile onun varlığı bile eksilse, senin içinde büyük bir boşluk olur. Çünkü onunla hayat sadece daha güzel değil; daha anlamlı, daha katlanılır, daha gerçek. Aşkın en güçlü hâlini yaşıyor olabilirsin.