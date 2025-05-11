Hayatındaki Olmazsa Olmaz Kişi Kim?
Hepimizin hayatında, varlığıyla bizi biz yapan, yokluğu düşüncesi bile kalbimizi sıkıştıran biri vardır… Bu kişi bir aile üyesi, bir sevgili, bir arkadaş ya da hiç ummadığın bir yoldaş olabilir. Ama bir şekilde, onunla kurduğun bağ seni hayata tutundurur. Peki senin hayatındaki o olmazsa olmaz kişi kim?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Çok kötü bir gün geçirdiğinde ilk kime mesaj atarsın?
4. Sana en çok güven veren cümle hangisi olurdu?
5. Onsuz yaşayamam dediğin biri var mı?
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6. Sırlarını paylaşırken en çok neye dikkat edersin?
7. Gece uykun kaçtığında kiminle konuşmak istersin?
8. Hangisi seni daha çok güvende hissettirir?
9. Hayatında kötü bir gün geçirdiğinde sana en çok kim iyi gelir?
10. Hayatının filminde ana tema ne olurdu?
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Senin olmazsa olmazın ailen!
Senin olmazsa olmazın sevgilin!
Senin olmazsa olmazın dostun!
Senin olmazsa olmaz dediğin kimse yok!
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