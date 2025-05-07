Empati Yeteneğin Ne Kadar Gelişmiş?
Bazıları için birinin yüz ifadesinden ne hissettiğini anlamak çocuk oyuncağıdır. Kimileri ise çevresindekilerin ne yaşadığını anlamakta zorlanır. Peki sen? Empati kasların ne kadar güçlü? Karşındakinin yerine geçip onun dünyasından bakabiliyor musun, yoksa sadece kendi pencerenden mi bakıyorsun hayata?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın sana kötü bir gün geçirdiğini söylediğinde ilk tepkin ne olur?
4. Kalabalık bir ortama girdiğinde ne yaparsın?
5. Film izlerken ağlar mısın?
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6. Birisi ağladığında senin ilk düşüncen nedir?
7. Empati kelimesi sana ne çağrıştırıyor?
8. Yakının ağladığında sen de etkilenir misin?
9. Bir arkadaşın sevdiği bir şeyi kaybetti, ne yaparsın?
10. Hayvanlar için ne hissedersin?
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Senin empati yeteneğin fazlasıyla gelişmiş!
Senin empati yeteneğin fena değil ama geliştirilebilir!
Senin empati yeteneğini geliştirmen gerekiyor!
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