Empati Yeteneğin Ne Kadar Gelişmiş?

Empati konusunda biraz zayıf olabilirsin, hatta bu kavram sana çok da tanıdık gelmiyor olabilir. Belki de çoğu zaman kendi düşüncelerine odaklanıyor ve başkalarının ne hissettiğine dikkat etmiyorsun. Ya da duygularla fazla temas etmek seni rahatsız ediyor olabilir. Bu durum, ilişkilerinde mesafe yaratabilir, insanlar seni anlayışsız ya da duyarsız olarak görebilir. Ama hemen moralini bozma! Çünkü empati öğrenilebilir. Biraz ilgi ve farkındalıkla, başkalarının ne yaşadığını anlamaya başlayabilir, daha derin ilişkiler kurabilirsin. Sana önerimiz, birini dinlerken sadece ne söylediğine değil, nasıl hissettiğine de dikkat etmen. Unutma, anlayışlı olmak zayıflık değil, tam tersine duygusal zekânın ve olgunluğun göstergesidir. Empati kurmak sana çok şey kazandıracak. Başlamak için hiçbir zaman geç değil!