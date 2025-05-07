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Empati Yeteneğin Ne Kadar Gelişmiş?

Empati Yeteneğin Ne Kadar Gelişmiş?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 13:01

Bazıları için birinin yüz ifadesinden ne hissettiğini anlamak çocuk oyuncağıdır. Kimileri ise çevresindekilerin ne yaşadığını anlamakta zorlanır. Peki sen? Empati kasların ne kadar güçlü? Karşındakinin yerine geçip onun dünyasından bakabiliyor musun, yoksa sadece kendi pencerenden mi bakıyorsun hayata?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşın sana kötü bir gün geçirdiğini söylediğinde ilk tepkin ne olur?

4. Kalabalık bir ortama girdiğinde ne yaparsın?

5. Film izlerken ağlar mısın?

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6. Birisi ağladığında senin ilk düşüncen nedir?

7. Empati kelimesi sana ne çağrıştırıyor?

8. Yakının ağladığında sen de etkilenir misin?

9. Bir arkadaşın sevdiği bir şeyi kaybetti, ne yaparsın?

10. Hayvanlar için ne hissedersin?

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Senin empati yeteneğin fazlasıyla gelişmiş!

Sen adeta bir empati ustasısın. Karşındakinin bir mimiğinden bile neler yaşadığını anlayabilecek kadar duyarlısın. İnsanlar yanında kendilerini rahat hissediyor çünkü onların gerçekten dinlendiğini ve anlaşıldığını biliyorlar. Dinleme becerin, anlayışın ve yargılamadan yaklaşman seni çok özel biri yapıyor. Seninle konuşan insanlar dertlerini içtenlikle açabiliyor çünkü onları anladığını hissediyorlar. Sadece duygusal konularda değil, fikir ayrılıklarında bile karşı tarafın gözünden bakabilme yeteneğin var. Empatin, seni harika bir dost, güvenilir bir sırdaş ve güçlü bir insan yapıyor. Bu yeteneğini koru ve çevrendekilere ışık olmaya devam et. Unutma, dünyayı daha iyi bir yer yapacak olan insanlar senin gibi kalbiyle görebilenlerdir.

Senin empati yeteneğin fena değil ama geliştirilebilir!

Senin empati yeteneğin fena değil, hatta birçok durumda karşındakinin duygularını anlayabiliyorsun. Özellikle seni tanıyan, yakın çevren için duyarlı ve ilgili birisin. Ancak zaman zaman olaylara kendi bakış açından yorum yapmaya eğilimlisin. Bazen dinlemekten çok çözüm üretmeye çalışman ya da bir an önce geçip gitmesini istemen empati kurmanı zorlaştırabiliyor. İyi haber şu: Empati, geliştirilebilir bir yetenektir. Biraz daha dikkatli gözlem yapmak, sabırla dinlemek ve yargılamadan anlamaya çalışmak, bu konuda seni çok ileriye taşıyabilir. Zaten temelin sağlam; duygusal zekân yüksek. Birkaç küçük farkındalıkla empati kaslarını daha da güçlendirebilir, ilişkilerini daha derin ve anlamlı hale getirebilirsin. Sen istersen yaparsın!

Senin empati yeteneğini geliştirmen gerekiyor!

Empati konusunda biraz zayıf olabilirsin, hatta bu kavram sana çok da tanıdık gelmiyor olabilir. Belki de çoğu zaman kendi düşüncelerine odaklanıyor ve başkalarının ne hissettiğine dikkat etmiyorsun. Ya da duygularla fazla temas etmek seni rahatsız ediyor olabilir. Bu durum, ilişkilerinde mesafe yaratabilir, insanlar seni anlayışsız ya da duyarsız olarak görebilir. Ama hemen moralini bozma! Çünkü empati öğrenilebilir. Biraz ilgi ve farkındalıkla, başkalarının ne yaşadığını anlamaya başlayabilir, daha derin ilişkiler kurabilirsin. Sana önerimiz, birini dinlerken sadece ne söylediğine değil, nasıl hissettiğine de dikkat etmen. Unutma, anlayışlı olmak zayıflık değil, tam tersine duygusal zekânın ve olgunluğun göstergesidir. Empati kurmak sana çok şey kazandıracak. Başlamak için hiçbir zaman geç değil!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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