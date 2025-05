Burcuna Göre Ne Kadar Katlanılmaz Birisin?

Bir şeyin gözlerinde mükemmel bir ahenk oluşturabilmesi için, o şeyin evrensel bir kusursuzluk seviyesine ulaşması gerektiğini düşünüyorsun. Biri çayını şekersiz mi içiyor? Bu durum, senin için bir anlam karmaşası yaratıyor ve 'Ama neden?' diye düşünmeden edemiyorsun. Sanki her şeyin bir nedeni olmalı ve her detayın bir açıklaması bulunmalı. Bir durumu, bir olayı ya da bir kişiyi sürekli analiz etmek, detaylarına inmek ve gerekirse düzeltmeler yapmak senin doğanı gereği bir alışkanlık haline gelmiş. Her zaman daha iyisini, daha doğrusunu bulma çabası içindesin. Yardım etmeyi seviyorsun, belki de bu yüzden her şeyi kontrol etme ihtiyacı hissediyorsun. Ancak, karşı tarafın yardım talebi olmadan bu tür bir müdahalede bulunduğunda, bu durum biraz 'kontrol takıntısı'na dönüşüyor gibi görünüyor. Belki de bu durum, senin mükemmeliyetçi yapının bir yansımasıdır. Ancak unutma ki, herkesin kendi çayını içme şekli vardır ve belki de çayını şekersiz içen kişi, tatlılığı hayatının başka alanlarında buluyordur.