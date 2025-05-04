Burcuna Göre Ne Kadar Katlanılmaz Birisin?
Herkes kendi burcunu çok sever. “Ben şöyle sadığım, böyle zekiyim, en iyi dost benim!” Ama gerçekleri konuşalım: Bazılarımız var ki tam bir sınav gibiyiz! Peki sen? Senin burcun ne kadar katlanılmaz?
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Burcunu seç bakalım!
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Sen %60 katlanılmaz birisin!
Sen %40 katlanılmaz birisin!
Sen % 80 katlanılmaz birisin!
Sen %85 katlanılmaz birisin!
Sen %70 katlanılmaz birisin!
Sen %50 katlanılmaz birisin!
Sen %65 katlanılmaz birisin!
Sen %95 katlanılmaz birisin!
Sen %45 katlanılmaz birisin!
Sen %80 katlanılmaz birisin!
Sen %70 katlanılmaz birisin!
Sen %95 katlanılmaz birisin!
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