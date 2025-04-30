Kalbin Ne Kadar Yaralı?
Hayat bazen bize gül bahçeleri sunarken, bazen de dikenleriyle kalbimizi kanatır. Peki sen, yaşadığın onca şeyden sonra kalbinde ne kadar yara taşıyorsun? Yoksa hala umudunu koruyanlardan mısın? Kalbinin aynasına bakmaya cesaretin var mı?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Hayatında yaşadığın en büyük hayal kırıklığını düşündüğünde, ne hissediyorsun?
4. Sana en çok ne zarar verir?
5. İnsanlara güvenebiliyor musun?
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6. En son ne zaman biri yüzünden uykusuz kaldın?
7. Ayrılıkları nasıl atlatıyorsun?
8. Bir zamanlar çok değer verdiğin birini kaybettin mi?
9. Güzel şeyler yaşayacağım diye umut ediyor musun?
10. Sana göre insan ilişkilerinde en önemli şey nedir?
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Senin kalbin hala çok yaralı!
Kalbin yaralı ama iyileşiyor!
Senin kalbin yaralı değil!
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