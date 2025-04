Kalbin Ne Kadar Yaralı?

Hayatının her döneminde, yaşadığın her tecrübeden ders çıkarmayı bilen biri olarak tanınıyorsun. Ancak bu tecrübeler, kalbini soğutmamış, aksine daha da ısıtmış. Yaşamın sana sunduğu her türlü deneyim karşısında, içindeki sevgiyi, umudu ve inancı koruma becerisini göstermişsin. Belki zaman zaman yara aldın, belki gözyaşlarını tutamadın, ama hiçbir zaman küsmeyi seçmedin. Aksine, her defasında büyümeyi, olgunlaşmayı tercih ettin. İşte bu yüzden kalbin hala sıcacık, hala umutla dolu. İlişkilerinde sağlıklı sınırlar çizmeyi başaran, ancak hala sevmeye ve sevilmeye açık biri olarak tanınıyorsun. Bu, gerçekten büyük bir erdem. Çünkü hayatta en zor olan şey, yaşananlara rağmen kalbinin güzelliğini koruyabilmektir. Senin gülüşün bile etrafına iyileştirici bir enerji yayıyor. İnsanlar senin yanında kendilerini rahat ve güvende hissediyor. Hayatındaki acılar seni yıkmak yerine büyütmüş. Ve emin ol, böyle bir kalp, bir gün hak ettiği güzellikleri fazlasıyla bulur. Bu saf ve güçlü kalbini koru. Çünkü dünya, senin gibi iyiliğini kaybetmeyen, sevgi dolu insanlara her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Senin gibi insanlar, dünyayı daha yaşanabilir, daha sevgi dolu bir yer haline getiriyor. Bu yüzden, kalbini ve sevgini korumaya devam et. Çünkü sen, bu dünyada gerçekten fark yaratanlardansın.