Sen Ne Tür Bir Müzik Olurdun?
Müzik, insan hikayelerinin görünmez mürekkebidir. Bir şarkının ilk notasını duyduğunda zamanın yavaşladığını ya da kalbinin ritminde gizli bir motorun çalıştığını hissedersin, değil mi? Cevapların, içindeki enerjinin hangi stilde yankılandığını gösterecek: Işıl ışıl pop mu, başkaldıran rap mi, zamana meydan okuyan Kklasik mi, yoksa elektriği iliklerine kadar hissettiren rock mı?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pazar sabahı uyandığında ilk yaptığın şey?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. En sevdiğin film türü hangisi?
3. Arkadaş grubundaki rolün ne?
4. Bir renk olsan?
5. Hangi dönemde yaşamak isterdin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Tatilde seni en çok çeken rota?
7. Bir motto seç:
8. Kulaklık takılıyken dış dünyadan kopar mısın?
9. Nerede çok huzurlu hissedersin?
10. En baskın özelliğin nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen pop müzik olurdun!
Sen rap müzik olurdun!
Sen klasik müzik olurdun!
Sen rock müzik olurdun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Sen klasik müzik olurdun!