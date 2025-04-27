Sende bir orkestra şefi ciddiyeti, bir besteci sabrı var. Klasik müzik gibi katman katman açılan, zamana direnen bir derinlik taşıyorsun. İlk bakışta sakin göl yüzeyi gibi görünen ruhunda, altta Wagner’vari fırtınalar kopabilir; fakat sen o fırtınayı melodik disiplinle eserine yedirirsin. Estetik ayrıntılar, tarihî dokular senin besin kaynağın. Bir binanın kemer oranı, eski bir el yazmasının mürekkep kokusu seni dakikalarca büyüleyebilir. Arkadaşların sorunlarla geldiğinde sakin akorlarla zihni arındıran bir senfoni gibisin. Yine de bazen çevre seni “ulaşılmaz” ya da “fazla ciddi” sanabilir. Senfonine mizah dolu bir obua solosu eklemeyi dene: küçük sürprizler, ele avuca sığmaz neşeler, seni daha da zengin kılar. Unutma, Mozart bile ciddiyet perdesini aralayıp oyunbaz temalar yazmıştır; sen de rutinine şakacı motifler serpiştir.