Sen mi Daha Sadıksın Sevgilin mi?
Aşka, güvene, bağlılığa dair merak ettiğin her şey bu testte! İlişkinizde sadakat terazisinin hangi tarafa daha çok ağırlık verdiğini öğreneceksin. Kahveni kap, rahat bir yere kurul ve kalbini dürüst cevaplara aç. Hazırsan başlayalım!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Telefonunda şifre var mı, varsa sevgilin biliyor mu?
4. Partnerin akşam dışarı çıkacağını söyledi; ilk tepkin?
5. Eski sevgiliyle arkadaş kalınır mı?
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6. Sevgilinin en yakın arkadaşı seni övdü ne yaparsın?
7. Partnerinle tatil planınız nasıl olurdu?
8. Sevgilinin özel eşyalarını karıştırır mısın?
9. Beyaz yalan konusunda görüşün?
10. Kıskançlık seviyen?
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Sen daha sadıksın!
İkinizin sadakati eşit!
Sevgilin daha sadık!
İkinizde sadık sayılmazsınız!
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