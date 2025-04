Sen mi Daha Sadıksın Sevgilin mi?

Sadakat, sizin için belki de bir sözlükteki en esnek maddelerden biri. Heyecanı ve özgürlüğü her zaman bir adım önde tutuyorsunuz. Flört etmek sizin için bir oyun, bir eğlence ve hatta bazen öz değerinizi kanıtlamanın bir yolu. Eğer her iki taraf da bu hızlı ve özgür tempoya ayak uydurabiliyorsa, ilişkiniz bir açık ilişki modeline dönüşebilir ve bu durumda ilişkiniz keyifli bir şekilde devam edebilir. Ancak, taraflardan biri aslında daha monogam bir ilişki ve güven arıyorsa, işte o zaman fırtına kapıda demektir. Netlik, bu karmaşık tabloyu ya kurtaracak ya da sonlanmayı kolaylaştıracak anahtar. Bu yüzden oturup 'Biz aslında hangi ilişki biçimini istiyoruz?' diye dürüstçe konuşmanız gerekiyor. Belirsizlik, sadakatten çok daha fazla ilişkiyi tüketen gerçek tehdittir. Belki de sadakatin ne anlama geldiğini yeniden tanımlamanın zamanı gelmiştir. Unutmayın, her ilişki iki tarafın mutabakatı ile şekillenir ve her iki tarafın da bu ilişkiden mutlu olması gerekiyor. İlişkinizin hangi yöne doğru evrileceğini belirlemek sizin elinizde.