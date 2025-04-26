Seni Yalnızlıktan Kurtaracak Şeyi Söylüyoruz!
Hepimizin hayatında kimse beni tam anlamıyor dediği anlar vardır. Yalnız hissettiği, mutsuz olduğu anlar... Ama belki de seni o gri tondan çıkaracak bir çözüm birkaç adım ötede duruyordur. Bakalım seni yalnızlıktan kurtaracak şey neymiş?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Rutinin ne durumda?
4. Telefon rehberindeki son arama listesi?
5. Fazla düşünmekten kaçınır mısın?
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6. Kendini en çok ne zaman yalnız hissediyorsun?
7. Sosyal medyada en sık yaptığın şey?
8. Hayallerin var mı?
9. En baskın yönün ne?
10. Yalnızlıkla ilgili en sık kurduğun cümle?
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Seni yalnızlıktan kurtaracak şey gerçek dostluk!
Seni yalnızlıktan kurtaracak şey üretmek!
Seni yalnızlıktan kurtaracak şey eğlence!
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