Senin Fikirlerin Önemseniyor mu?
Bazen bir şey söylediğimizde, insanlar bizi gerçekten dinliyor mu yoksa sadece kafalarını mı sallıyorlar? Fikirlerimizin değerli hissettirilmesi, bir ilişkide de arkadaşlıkta da çok önemli. Peki ya sen? Gerçekten dinleniyor musun yoksa çoğu zaman sözlerin havada mı kalıyor? Bu test, çevrendeki insanların sana ve fikirlerine ne kadar değer verdiğini anlamana yardımcı olacak!
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Bir toplantıda ya da sohbet grubunda fikirlerini söylerken nasıl hissediyorsun?
4. Arkadaşların senin fikrine ne kadar danışır?
5. Sözünü kestikleri olur mu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sence insanlar seni nasıl biri olarak görüyor?
7. İtiraz ettiğinde ortam nasıl tepki veriyor?
8. Sosyal ortamlarda fikir beyan etmekten keyif alır mısın?
9. İnsanlar senin önerilerini kendi fikirleriymiş gibi sahiplendi mi hiç?
10. Bir şey anlatırken en çok ne hissediyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin fikirlerin fazlasıyla önemseniyor!
Senin fikirlerin çoğu zaman önemseniyor!
Senin fikirlerin pek önemsenmiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın