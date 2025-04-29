Tahammül Seviyen Ne?

Sen adeta iç huzurun vücut bulmuş halisin. Olaylar ne kadar karmaşık olursa olsun, sende bir boşvermişlik değil, olgunluk hali var. Tahammül seviyen öyle yüksek ki, insanlar seni ya hayranlıkla izliyor ya da “Bu kadar sakin olamaz!” diyor. Biri sesini yükseltse, sen alçak sesle konuşursun. Siparişin geç gelse, garsona teşekkür edersin. Bu senin zayıf değil, güçlü yönün. Çünkü sabretmek, anı kontrol etmekten çok daha büyük bir beceri. Sen kendi huzurunu kimsenin bozamayacağını biliyorsun ve bu sayede çevrendekilere de pozitif enerji yayıyorsun. Yine de, bazen hislerini bastırmak yerine sağlıklı şekilde ifade etmeyi unutma. Her şeyi içinde tutmak, seni yorabilir. Çünkü senin de yeter dediğin bir sınır var. Ama kabul edelim: sen bu dünyaya biraz fazla iyi bir insansın.