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Tahammül Seviyen Ne?

Tahammül Seviyen Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 12:01

Tahammül, bazılarımız için sınırları zorlayan bir sabır testiyken, bazılarımız olaylara sakince yaklaşabiliyor. Hayat bazen üst üste gelir, insanlar sabrını zorlar ve sen “Yeter artık!” diye bağırmak istersin. Peki ya senin tahammül seviyen ne kadar yüksek?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sence en sinir bozucu şey hangisi?

4. Biri randevuya yarım saat geç kalsa ne yaparsın?

5. Aynı hatayı ikinci kez yapar mısın?

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6. Siparişin yanlış geldiğinde ne yaparsın?

7. Kalabalık bir AVM'de yürürken sürekli birileri çarpıyor…

8. Sık sık kavga çıkarır mısın?

9. O an sinirliysen ne yaparsın?

10. Aynı hatayı ikinci kez yapan birine karşı tavrın?

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Senin tahammül seviyen oldukça yüksek!

Sen adeta iç huzurun vücut bulmuş halisin. Olaylar ne kadar karmaşık olursa olsun, sende bir boşvermişlik değil, olgunluk hali var. Tahammül seviyen öyle yüksek ki, insanlar seni ya hayranlıkla izliyor ya da “Bu kadar sakin olamaz!” diyor. Biri sesini yükseltse, sen alçak sesle konuşursun. Siparişin geç gelse, garsona teşekkür edersin. Bu senin zayıf değil, güçlü yönün. Çünkü sabretmek, anı kontrol etmekten çok daha büyük bir beceri. Sen kendi huzurunu kimsenin bozamayacağını biliyorsun ve bu sayede çevrendekilere de pozitif enerji yayıyorsun. Yine de, bazen hislerini bastırmak yerine sağlıklı şekilde ifade etmeyi unutma. Her şeyi içinde tutmak, seni yorabilir. Çünkü senin de yeter dediğin bir sınır var. Ama kabul edelim: sen bu dünyaya biraz fazla iyi bir insansın.

Senin tahammül seviyen ortalama!

Sen genel olarak sabırlı, anlayışlı ve olgun bir insansın ama bazı şeyler var ki, sabrını sınıyor. İnsanlara kolay kolay kırılmazsın ama kırıldığında da kolay toparlanmazsın. Sınırını aşan biri olduğunda, önce içinde kavga başlar, sonra dışarı yansır. Tahammül seviyen normalin biraz üstünde. Ama bazı tekrar eden davranışlar seni derinden etkiliyor. Özellikle saygısızlık, ilgisizlik ve bencillik seni çileden çıkarabiliyor. Yine de çoğu zaman olayları büyütmeden, çözüm odaklı yaklaşıyorsun. Bu da seni çevrende aranılan biri yapıyor. Unutma, tahammül etmek her zaman susmak değildir. Senin gibi düşünen insanlar kendilerini daha çok ifade ettiklerinde, ilişkileri daha dengeli hale gelir. Duygularını saklama, çünkü senin sabrının bile bir raf ömrü var!

Senin tahammül seviyen düşük!

Sen sabır konusunda ne çok iyi, ne de çok kötü bir yerdesin. Ama en büyük özelliğin: biriktirmek. İçinden “Neyse, sorun değil” dediğin her şey bir süre sonra “Yeter artık!” patlamasına dönüşüyor. Ve o zaman karşı taraf şaşırıyor çünkü onlar için küçük olan detaylar, senin içinde fırtınaya dönüşmüş oluyor. Tahammül seviyen anlık durumlara bağlı. Sevdiğin biriyse, daha fazla dayanırsın. Ama biri haddini aşarsa, hiç çekinmeden tepki verirsin. Bu seni duygusal anlamda biraz yorar çünkü her şeye dikkat edip durmak, seni zihinsel olarak da yıpratıyor. İçindeki sesi bastırma. Birine “Rahatsız oldum” demek, kötü biri olduğunu göstermez. Aksine, sınırlarını belli eden biri olmak, ruh sağlığının en büyük koruyucusudur. Senin gibi derin düşünen biri, en az kendi kadar düşünceli insanlara ihtiyaç duyar.

Senin tahammül seviyen çok düşük!

Senin için tahammül artık sadece bir kelime olabilir. Ufacık şeyler bile canını sıkıyor, ses tonu değiştiğinde bile sinirlerin geriliyor. Hayatındaki yoğunluk, yorgunluk ya da geçmişte yaşadıkların seni biraz gergin biri haline getirmiş olabilir. Bu tamamen anlaşılır ama seni yormasın. Tahammül seviyen oldukça düşük çünkü artık bazı şeylere karşı yeterince uğraştım diyorsun. Sabır göstermek sana zaman kaybı gibi geliyor. Bazen gerçekten haklısın ama bazen de olay büyüdükçe seni daha çok tüketiyor. Bu da seni çevrendekilerden uzaklaştırabiliyor. Kendini suçlama. Sen sadece dinlenmeye, anlaşılmaya ve biraz rahatlamaya ihtiyacın var. Sürekli tetikte yaşamak seni hem ruhsal hem bedensel olarak yoruyor. Bazen geri çekilip nefes almak, herkese bağırmaktan daha güçlü bir tavırdır. Unutma, en çok kendine tahammül etmeyi öğrenmen gerek.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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