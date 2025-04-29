Tahammül Seviyen Ne?
Tahammül, bazılarımız için sınırları zorlayan bir sabır testiyken, bazılarımız olaylara sakince yaklaşabiliyor. Hayat bazen üst üste gelir, insanlar sabrını zorlar ve sen “Yeter artık!” diye bağırmak istersin. Peki ya senin tahammül seviyen ne kadar yüksek?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sence en sinir bozucu şey hangisi?
4. Biri randevuya yarım saat geç kalsa ne yaparsın?
5. Aynı hatayı ikinci kez yapar mısın?
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6. Siparişin yanlış geldiğinde ne yaparsın?
7. Kalabalık bir AVM'de yürürken sürekli birileri çarpıyor…
8. Sık sık kavga çıkarır mısın?
9. O an sinirliysen ne yaparsın?
10. Aynı hatayı ikinci kez yapan birine karşı tavrın?
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Senin tahammül seviyen oldukça yüksek!
Senin tahammül seviyen ortalama!
Senin tahammül seviyen düşük!
Senin tahammül seviyen çok düşük!
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