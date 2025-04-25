Sen Hiç Körkütük Aşık Oldun mu?

Senin aşkın bir yangın. Sessiz değil, sakin değil, hafif hiç değil! Resmen içinden yanardağlar patlıyor. Onu gördüğünde zaman duruyor, sesi ruhuna işliyor, gülüşü gününü aydınlatıyor. Gözlerin ondan başkasını görmüyor ve mantık? O çoktan kapı dışarı! Bu aşk seni hem uçuruyor hem de bazen yere çakıyor ama sen ne olursa olsun onun bir gülümsemesi için her şeyi göze alıyorsun. Arkadaşların seni uyarıyor belki ama kalbinin sesi dışındaki hiçbir sesi duymuyorsun. Aşkın senin için bir eksiklik değil, bütünlük hali. Onunla olmak kendini bulmak gibi. Ama şunu unutma: Ne kadar büyük olursa olsun, aşk tek başına yetmez. Kendinden vazgeçmeden, sınırlarını çizerek sevdiğinde bu yangın seni yakmaz, ısıtır. Senin sevme şeklin delice, dürüst ve derinden. Az bulunur cinsten. Ama dikkatli ol, kalbini hak etmeyene verirsen, bu aşk seni yakar. O yüzden biraz gözünü de açık tut, olur mu?