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Sen Hiç Körkütük Aşık Oldun mu?

Sen Hiç Körkütük Aşık Oldun mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
25.04.2025 - 13:01

Aşk… Ah o aşk… Bazısı sessiz sedasız sever, bazısı yüreğini ortaya koyar. Ama bir de körkütük aşık olmak var ki, işte o bambaşka! Gözünün başka kimseyi görmemesi, arkadaşlarının “Yeter artık, kendine gel!” demesi… Körkütük aşk dediğin, mantığı rafa kaldırıp kalbinin sözünü dinlemektir. Gözyaşınla gülüşün bir arada akar, biri onu yanlış anladı diye gece uyuyamazsın. Ama ya sen? Sen hiç gerçekten, delicesine, gözünü karartırcasına körkütük aşık oldun mu?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşık olduğun kişiyi ilk gördüğünde ne düşündün?

4. Onun sosyal medyasını ne sıklıkla stalklarsın?

5. Onun için hiç büyük bir risk aldın mı?

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6. Onun yaptığı bir hareketi tüm gün düşündüğün oldu mu?

7. O mutluysa sen de mutlu olur musun?

8. Aşk yüzünden kendinden vazgeçtiğin oldu mu?

9. Aşk sana ne ifade ediyor?

10. Aşıkken ne hale gelirsin?

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Sen körkütük aşık olmuşsun!

Sen körkütük aşık olmuşsun!

Senin aşkın bir yangın. Sessiz değil, sakin değil, hafif hiç değil! Resmen içinden yanardağlar patlıyor. Onu gördüğünde zaman duruyor, sesi ruhuna işliyor, gülüşü gününü aydınlatıyor. Gözlerin ondan başkasını görmüyor ve mantık? O çoktan kapı dışarı! Bu aşk seni hem uçuruyor hem de bazen yere çakıyor ama sen ne olursa olsun onun bir gülümsemesi için her şeyi göze alıyorsun. Arkadaşların seni uyarıyor belki ama kalbinin sesi dışındaki hiçbir sesi duymuyorsun. Aşkın senin için bir eksiklik değil, bütünlük hali. Onunla olmak kendini bulmak gibi. Ama şunu unutma: Ne kadar büyük olursa olsun, aşk tek başına yetmez. Kendinden vazgeçmeden, sınırlarını çizerek sevdiğinde bu yangın seni yakmaz, ısıtır. Senin sevme şeklin delice, dürüst ve derinden. Az bulunur cinsten. Ama dikkatli ol, kalbini hak etmeyene verirsen, bu aşk seni yakar. O yüzden biraz gözünü de açık tut, olur mu?

Sen aşık olmuşsun ama körkütük sayılmaz!

Sen aşkı yaşıyorsun ama körkütük değil, bilinçli bir şekilde... Kalbinin çarpmasına izin veriyorsun ama kendini tamamen kaptırmıyorsun. Güzel bir denge içindesin. Onu düşündüğünde yüzünde tebessüm oluşuyor ama bu his seni kontrol etmiyor. Aşka karşı romantik bir yanın var. Sevmenin ne demek olduğunu biliyorsun ama sevgiliden önce kendini unutmuyorsun. Ve bu harika bir özellik! Çünkü aşk dediğimiz şey sadece kalp işi değil; güven, iletişim ve özsaygı da gerekiyor. Seninki sağlıklı bir sevme hali. Kıskanırsın ama abartmazsın. Özlersin ama nefessiz kalmazsın. Çünkü sen hem seversin hem de sevmenin sorumluluğunu alırsın. Bu yüzden de ilişkilerinde kolay kolay yıpranmazsın. İleride körkütük de olabilirsin belki, ama şu anki duygun: güçlü, tutarlı ve sıcak bir aşk. Ve inanın, bu çok kıymetli.

Sen aşık olmamışsın ki!

Seninki daha çok “beğeni” ya da “ilgi” gibi duruyor. Belki biri seni heyecanlandırdı, belki birileriyle güzel vakit geçiriyorsun ama kalbinin derinliklerine inen bir aşk yok şu anda. “Aşk” tanımına pek uymuyor yaşadığın şey. Ama bu kötü bir şey değil. Aşk zaten hemen patlayan bir duygu olmayabilir. Bazen zamanla gelişir, bazen dostlukla başlar. Belki şu anda biri var kafanda ama hislerin daha şekillenmedi. Ya da belki aşkı bekliyorsun ama “büyük bir şey” hissetmeden adım atmıyorsun. Sen temkinli seviyorsun. Belki geçmişte kırıldın, belki de kolay kolay bağ kuramıyorsun. Ama unutma, aşk bazen hiç beklemediğin anda gelir. Göz göze geldiğin biriyle bir anda başlar o kıpırtı. Kalbini kapatma ama boşlukları da aşkla doldurmaya çalışma.

Sen aşk ne demek bilmiyorsun bile!

Senin için aşk şu anda çok da hayatının merkezinde değil gibi. Belki de hiç aşık olmadın ya da duygularla bağ kurmak konusunda mesafelisin. Bu bazen yaşadığın deneyimlerden, bazen de karakterinden kaynaklı olabilir. “Aşık olmak” sana uzak bir kavram gibi. Onunla ilgili anlatılan duygular sana yabancı geliyor. Belki de “Aşık olmak zayıflıktır” diye düşünenlerdensin. Ya da geçmişteki kırgınlıklar seni duvarlar örmeye zorladı. Ama bil ki, duygusuz yaşamak da insanı eksik bırakır. Aşk her zaman ateş gibi yanmak zorunda değil. Bazen bir gülüş, bazen bir cümle bile o duyguyu başlatabilir. Kalbini açmayı denediğinde, belki sen de bir gün “körkütük” olacaksın. Şimdilik bu uzak gibi gelse de, hayat sürprizlerle dolu. Ve aşk, genelde “Benim işim olmaz” diyenlerin kapısını çalmayı sever.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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