Sen Hiç Körkütük Aşık Oldun mu?
Aşk… Ah o aşk… Bazısı sessiz sedasız sever, bazısı yüreğini ortaya koyar. Ama bir de körkütük aşık olmak var ki, işte o bambaşka! Gözünün başka kimseyi görmemesi, arkadaşlarının “Yeter artık, kendine gel!” demesi… Körkütük aşk dediğin, mantığı rafa kaldırıp kalbinin sözünü dinlemektir. Gözyaşınla gülüşün bir arada akar, biri onu yanlış anladı diye gece uyuyamazsın. Ama ya sen? Sen hiç gerçekten, delicesine, gözünü karartırcasına körkütük aşık oldun mu?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğun kişiyi ilk gördüğünde ne düşündün?
4. Onun sosyal medyasını ne sıklıkla stalklarsın?
5. Onun için hiç büyük bir risk aldın mı?
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6. Onun yaptığı bir hareketi tüm gün düşündüğün oldu mu?
7. O mutluysa sen de mutlu olur musun?
8. Aşk yüzünden kendinden vazgeçtiğin oldu mu?
9. Aşk sana ne ifade ediyor?
10. Aşıkken ne hale gelirsin?
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Sen körkütük aşık olmuşsun!
Sen aşık olmuşsun ama körkütük sayılmaz!
Sen aşık olmamışsın ki!
Sen aşk ne demek bilmiyorsun bile!
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