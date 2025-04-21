Burcuna Göre Kendine Ne Kadar Saygın Var?
Kendine saygı... Bazen güçlü duruşumuzun temeli, bazen de kırılganlığımızın sessiz yansımasıdır. Kendi değerimizi nasıl gördüğümüz, sınırlar koyup koymadığımız, başkalarının gözünde değil, kendimizin aynasında ne gördüğümüzle ilgilidir. Ve inan ya da inanma, burcumuz bu konuda çok şey söyler. Peki burcuna göre, sen kendine ne kadar saygı duyuyorsun?
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Senin kendine sonsuz bir saygın var!
Senin kendine saygın fazlasıyla var!
Senin kendine saygın zaman zaman değişiyor!
Senin kendine saygın çok az!
Senin kendine saygın kelimelerle anlatılmaz!
Senin kendine saygın yok denecek kadar az!
Senin kendine saygın çok az!
Senin kendine saygın çok fazla!
Senin kendine saygın bazen çok bazen de az!
Senin kendine saygın ne az ne de çok!
Senin kendine saygın yüksek!
Senin kendine saygın yeterli değil!
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