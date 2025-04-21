Burcuna Göre Kendine Ne Kadar Saygın Var?

Senin öz saygın dışarıdan bakıldığında gösterişli değil, ama bir o kadar da derin ve sağlam. Duygularınla barışık, hayatında huzur arayan birisin. Ancak bu huzur ihtiyacı, kendine duyduğun derin bir saygının sonucudur. Sen, seni sevenlerin yanında olmayı seçersin ama sırf yalnız kalmaktan korktuğun için değil; kendi kıymetini bildiğin için, seni hak edenleri hayatına alırsın. Bazen kararlılığın inada dönüşebiliyor. O zamanlar, seni inciten bir şeye bile sırf alıştığın için tutunabiliyorsun. Ama şunu hatırla: Öz saygı, bazen “Bunu istemiyorum” diyerek yürüyüp gitmekte saklıdır. Kendi konfor alanını, sırf “alışkanlık” diye korumak değil, seni büyütecek olanı seçmek asıl kıymetli olan. Senin kendine duyduğun saygı, dışarıdan çok fazla sözle ifade edilmese de, davranışlarınla hep var. Kendi değerini bilen, her adımında bunu hissettiren bir ruhsun sen. Ve bu saygı, seni güçlü olduğu kadar, zarif de kılıyor.