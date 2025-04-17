Senin Acıların Ne Zaman Bitecek?

Senin için acı bir öğretmen olmuş. Seni yontmuş, parçalara ayırmış, sonra yeniden birleştirmiş. Ama bu yeni sen... bambaşka. Güçlü, görmüş geçirmiş, kendi derinliğini bilen bir sen. Artık gözyaşların eskisi gibi zayıflık değil, bir iç rahatlaması. Ve gülüşlerin... içten, huzurlu, minnet dolu. Seni üzenleri affetmişsin. Belki unutmadın ama yükünü bırakmışsın. Çünkü artık senin için önemli olan kim gitti değil, kim kaldı. Hayatına giren herkesin sana bir şey kattığını biliyorsun, ve bu yüzden kimseye kırgın değilsin. Bir zamanlar seni dibe çeken şeyler şimdi sana ilham veriyor. Yazılarında, şarkılarında, hayallerinde hep o acının izleri var ama acı değil artık onlar – sadece bir zamanlar çok sevmiş olmanın anısı. Sen kendini iyileştirmişsin. Artık başkalarına şifa olma zamanın. Çünkü senin hikâyen sadece seni değil, seni dinleyen herkesi iyileştiriyor. Çoktan tamamlandı. Şimdi yaşama, sevme ve paylaşma zamanı. Çünkü senin gibi bir kalp, artık ışık saçmak için var.