Senin Acıların Ne Zaman Bitecek?
Hayat bazen içimizi sıkıştırır, nefesimizi daraltır. Aşk acısı, hayal kırıklığı, yarım kalmış hayaller… Kimi gözyaşını içine akıtır, kimi gecelere karışır. Ama bir soru hep asılı kalır havada: 'Bu acı ne zaman bitecek?'
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Biri seni üzdüğünde ilk tepkin?
4. En son ne zaman kalbin kırıldı?
5. Birine kırıldığında dile getirir misin?
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6. En çok hangi saatte hüzün bastırıyor?
7. Kendine ne sıklıkla “keşke…” diyorsun?
8. İnsanlara güvenebiliyor musun?
9. Rüyalarında geçmiş mi, gelecek mi daha çok var?
10. Son olarak iyileşmek sana ne ifade ediyor?
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Senin acılarının bitmesine daha çok var!
Senin iyileşmene daha var!
Senin iyileşmene az kalmış!
Sen iyileşmek üzeresin!
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