Sen İlişkide Üzen misin Üzülen mi?
Aşk… bazen bir oyun, bazen savaş alanı. Kimimiz hep fedakar, hep anlayan… Kimimiz de birazcık “can yakan” taraftayız. Ama ilişki dediğin bir denge meselesi, değil mi?
Peki sen bu denge oyununda hangi tarafsın? Yoksa hep kalbi kırılan mı oluyorsun? Belki de fark etmeden başkalarının kalbine ufak çizikler atıyorsun…
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birini sevdiğinde ne kadar açık olursun?
4. İlişkin bitince ilk tepkin ne olur?
5. Seni terk eden birini tekrar kabul eder misin?
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6. Partnerin hata yaptığında ne yaparsın?
7. Kıskançlık konusunda nasılsın?
8. Sevgilinden mesaj gelmediğinde panikler misin?
9. Biten bir ilişkiden sonra ne kadar sürede toparlanırsın?
10. Seni birinin en çok hangi davranışı üzer?
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Sen üzen tarafsın!
Sen ne üzensin ne de üzülen!
Sen üzülen tarafsın!
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