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Sen İlişkide Üzen misin Üzülen mi?

Sen İlişkide Üzen misin Üzülen mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.04.2025 - 12:01

Aşk… bazen bir oyun, bazen savaş alanı. Kimimiz hep fedakar, hep anlayan… Kimimiz de birazcık “can yakan” taraftayız. Ama ilişki dediğin bir denge meselesi, değil mi?

Peki sen bu denge oyununda hangi tarafsın? Yoksa hep kalbi kırılan mı oluyorsun? Belki de fark etmeden başkalarının kalbine ufak çizikler atıyorsun…

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birini sevdiğinde ne kadar açık olursun?

4. İlişkin bitince ilk tepkin ne olur?

5. Seni terk eden birini tekrar kabul eder misin?

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6. Partnerin hata yaptığında ne yaparsın?

7. Kıskançlık konusunda nasılsın?

8. Sevgilinden mesaj gelmediğinde panikler misin?

9. Biten bir ilişkiden sonra ne kadar sürede toparlanırsın?

10. Seni birinin en çok hangi davranışı üzer?

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Sen üzen tarafsın!

Sen… aşkın biraz karanlık tarafındasın. Ama bu karanlık şeytani değil, gizemli. Soğuk değilsin ama mesafelisin. İnsanlar sana yaklaştıkça, seni çözmeye çalıştıkça biraz daha karmaşıklaşıyorsun. Ve işte bu seni çekici kılıyor ama tehlikeli de... Kalbini herkese açmıyorsun. Güvenmen zor, bağlanman zaman alıyor. O yüzden biri seni “çözdüğünü” sandığında, aslında henüz yüzeydeydi. Bu karmaşıklık bazen karşındakini kırıyor, çünkü sevdiğini gösterme şeklin herkesin alıştığı gibi değil. Ama sen farkında mısın bilmem… bazen sevdiğin hâlde sevilmiyormuş gibi davranıyorsun. Bu da karşı tarafı paramparça ediyor. Halbuki senin içinde sevgi var, sadece onu göstermek seni zayıf hissettirecek sanıyorsun. Birilerini üzdüğün zaman suçluluk değil, garip bir içe kapanma yaşıyorsun. Sanki “onlar abarttı” gibi düşünüyorsun. Ama zamanla bazı acıların, senin “yanlış anlaşılmış” hallerinden çıktığını fark edeceksin. Yine de… içindeki sevgiye dokunabilen biri olursa, sen de yumuşarsın. Çünkü o kalp aslında sıcak ama çok kırılmış.

Sen ne üzensin ne de üzülen!

Sen... sevginin ortasını bulan nadir insanlardansın. Ne körü körüne kaptırıyorsun kendini, ne de kalbine duvar örüyorsun. Duygularının farkındasın ve bu farkındalık seni ilişkilerde güçlü kılıyor. Kendini kaybetmeden bağlanmak... işte sen bunu beceriyorsun. Sevdiğin zaman hissettiriyorsun, ama o sevginin seni eritmesine izin vermiyorsun. Çünkü sen biliyorsun ki, aşk bir sahiplenme değil; bir birlikte var olma hali. Tartışmalarda çözüm odaklısın. İncitmek istemiyorsun ama incinmeyi de kabul etmiyorsun. Bu dengeyi kurmak kolay değil. Bazen seni anlamayanlar, seni 'soğuk' ya da 'uzak' sanabiliyor. Halbuki sen sadece ölçülü seviyorsun. İlişkilerden çok şey öğrenmişsin. Belki zamanında çok kırıldın, çok verdin. Ama şimdi, sınırlarını bilen bir halin var. Ve bu seni olgunlaştırmış. Artık karşındakini olduğu gibi görüp, kendini ona göre konumlandırabiliyorsun.

Sen üzülen tarafsın!

Sen... her seferinde kalbini olduğu gibi ortaya koyuyorsun. Hiç hesap yapmadan, “ya canım yanarsa?” demeden seviyorsun. Sevgiye çocuk gibi bağlısın; elinden geleni değil, kalbinden geleni veriyorsun. Ama ne yazık ki, bu dünyada senin kadar içten olan insanlar genelde en çok kırılanlar oluyor. Ve evet, sen o insanlardansın. Birlikte olduğun kişiyi mutlu etmek senin için bir görev gibi. Onun bir gülüşüyle huzur buluyorsun, ama bir suskunluğuyla darmadağın oluyorsun. Çoğu zaman kendi değerini karşındakinin gözlerinde arıyorsun. “O beni seviyorsa, ben değerliyim” diyorsun ama bu koca bir tuzak. Çünkü seni sevmeyen biri, seni eksik yapmaz.Bitmiş ilişkilerde en çok kalan hep sensin. Anılarla, mesajlarla, “keşke”lerle oyalanıyorsun. Gün geliyor, onun doğum gününü hâlâ hatırladığını fark ediyorsun. Ve belki de seni en çok bu kırıyor: Geçmişi bırakmaya gönlün yokken, o çoktan başkasının “aşkı” olmuş bile. Ama senin içinde hâlâ saf bir sevgi var. Ve bu, seni “üzülen” değil, aslında “güçlü” yapan şey. Çünkü bunca acıya rağmen hâlâ sevebilmek… işte bu büyük bir yürek ister.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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