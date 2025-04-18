Sen İlişkide Üzen misin Üzülen mi?

Sen... her seferinde kalbini olduğu gibi ortaya koyuyorsun. Hiç hesap yapmadan, “ya canım yanarsa?” demeden seviyorsun. Sevgiye çocuk gibi bağlısın; elinden geleni değil, kalbinden geleni veriyorsun. Ama ne yazık ki, bu dünyada senin kadar içten olan insanlar genelde en çok kırılanlar oluyor. Ve evet, sen o insanlardansın. Birlikte olduğun kişiyi mutlu etmek senin için bir görev gibi. Onun bir gülüşüyle huzur buluyorsun, ama bir suskunluğuyla darmadağın oluyorsun. Çoğu zaman kendi değerini karşındakinin gözlerinde arıyorsun. “O beni seviyorsa, ben değerliyim” diyorsun ama bu koca bir tuzak. Çünkü seni sevmeyen biri, seni eksik yapmaz.Bitmiş ilişkilerde en çok kalan hep sensin. Anılarla, mesajlarla, “keşke”lerle oyalanıyorsun. Gün geliyor, onun doğum gününü hâlâ hatırladığını fark ediyorsun. Ve belki de seni en çok bu kırıyor: Geçmişi bırakmaya gönlün yokken, o çoktan başkasının “aşkı” olmuş bile. Ama senin içinde hâlâ saf bir sevgi var. Ve bu, seni “üzülen” değil, aslında “güçlü” yapan şey. Çünkü bunca acıya rağmen hâlâ sevebilmek… işte bu büyük bir yürek ister.