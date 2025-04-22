Senin Nasıl Bir Enerjin Var?

Senin enerjin, insanların yanında rahat bir nefes alabildiği o nadir kişilerden. Sakin, dengeli, huzur veren bir duruşun var. İnsanlar senin yanında kendilerini güvende hissediyor. Bir arkadaşın derdini anlattığında sadece dinlemen bile ona terapi gibi geliyor. Çünkü sen kelimelerin ötesinde bir enerji yayıyorsun. Senin varlığın, tıpkı su gibi… Şekil alabilen ama asla özünden ödün vermeyen bir yapın var. Duyguların güçlü, sezgilerin keskin, empati yeteneğin etkileyici. Gürültücü kalabalıklar sana göre değil; daha çok doğada, kitaplarla ya da kaliteli muhabbetlerde kendini buluyorsun. Kendine has bir dinginliğin var ve bu seni çok özel yapıyor. Çünkü bu kaotik dünyada sen, adeta bir enerji şifacısı gibisin. İnsanlar seni yanında hissetmek ister çünkü sen kaosun içinde bile sakin kalabilen nadir ruhlardansın. Unutma, senin gibi insanlar bu dünyaya denge getirmek için var. Huzurunla ışık olmaya devam et.