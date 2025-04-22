Senin Nasıl Bir Enerjin Var?
Hayat bazen enerjimize göre şekillenir. Kimimiz bir odaya girdiğinde tüm dikkatleri üzerine çeker, kimimiz ise dinginliğiyle huzur verir. Peki senin enerjin nasıl bir hava yayıyor? Girdiğin ortamlarda ne hissediliyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah kalktığında ilk yaptığın şey ne olur?
4. Kalabalık bir ortamda kendini nasıl hissedersin?
5. Hangi element sana daha yakın hissettiriyor?
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6. En çok neye sinir olursun?
7. Bir etkinlik düzenlenecek, senin görevin ne olur?
8. Kendini tek kelimeyle tanımlasan?
9. Aşağıdakilerden hangisi sana daha çok hitap ediyor?
10. Bir renk seç bakalım!
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Senin ışık saçan bir enerjin var!
Senin huzur dolu bir enerjin var!
Senin gizemli bir enerjin var
Senin güçlü bir enerjin var!
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