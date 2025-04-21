O Seni Unutabildi mi?
Bazı vedalar kolay olur, bazılarıysa iz bırakır. Peki senin eski aşkın… seni gerçekten unutabildi mi? Yoksa hâlâ eski mesajlara bakıyor mu? Şarkılarda seni mi arıyor? Belki de çoktan hayatına devam etti ve sen sadece geçmişin bir parçasısın.
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son konuşmanız nasıldı?
4. Sonra hiç sana ulaştı mı?
5. Ortak arkadaşlardan onunla ilgili ne duyuyorsun?
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6. Ayrıldıktan sonra hayatına biri girdi mi?
7. Onunla ilgili rüya gördün mü hiç?
8. Hala onunla ilgili bir şarkı duyduğunda ne hissediyorsun?
9. Ayrılığın sorumlusu kimdi sence?
10. Onu yeniden görsen ne yaparsın?
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O seni hala unutamamış!
O seni unutmaya çalışıyor!
O seni çoktan unutmuş!
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