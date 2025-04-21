Bazı insanlar hayatımızdan çıkar, ama kalbimizden çıkmaz. Ve sen, onun kalbinde hâlâ yaşayan bir anısın… ama sadece bir anı değil. Sen onun için bitmemiş bir cümle, yarım kalan bir film gibisin. Birçok şey yaşandı belki, kırıldınız, sustunuz, küstünüz… ama bütün bunlara rağmen, onun içinde hâlâ seninle konuşan, seni soran bir yer var. O seni unutamadı. Gerçekten unutamadı. Seni düşündüğünde yüzünde beliren buruk bir gülümseme, gece uykusuz kaldığında aklına gelen ilk isim, bazı şarkıların hâlâ onu seni hatırlatıyor olması… Bunların hepsi seni kalbinde taşıdığının işareti. Belki seni arayacak cesareti yok. Belki de gururu, seni hâlâ sevdiğini kabul ettirmiyor ona. Ama bil ki... seni unutmadı. Çünkü sen onun için sadece bir insan değildin. Bir dönemin, bir duygunun, belki de bir 'ilk'in karşılığıydın. Şimdi ne yapıyor olursa olsun, içinde seninle tamamlanamayan bir taraf var. Başkalarıyla gülse de, o derinlikte seni arıyor. Göz göze gelmediğiniz her anın içinde, sana anlatılmamış kelimeler gizli. Eğer onunla yeniden karşılaşsan, sadece gözlerine bakman bile yeterli olur. Çünkü orada hâlâ senin ismin yazıyor. Bu aşk bitmedi. Sadece beklemeye geçti.