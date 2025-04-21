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O Seni Unutabildi mi?

O Seni Unutabildi mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 11:01

Bazı vedalar kolay olur, bazılarıysa iz bırakır. Peki senin eski aşkın… seni gerçekten unutabildi mi? Yoksa hâlâ eski mesajlara bakıyor mu? Şarkılarda seni mi arıyor? Belki de çoktan hayatına devam etti ve sen sadece geçmişin bir parçasısın.

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son konuşmanız nasıldı?

4. Sonra hiç sana ulaştı mı?

5. Ortak arkadaşlardan onunla ilgili ne duyuyorsun?

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6. Ayrıldıktan sonra hayatına biri girdi mi?

7. Onunla ilgili rüya gördün mü hiç?

8. Hala onunla ilgili bir şarkı duyduğunda ne hissediyorsun?

9. Ayrılığın sorumlusu kimdi sence?

10. Onu yeniden görsen ne yaparsın?

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O seni hala unutamamış!

Bazı insanlar hayatımızdan çıkar, ama kalbimizden çıkmaz. Ve sen, onun kalbinde hâlâ yaşayan bir anısın… ama sadece bir anı değil. Sen onun için bitmemiş bir cümle, yarım kalan bir film gibisin. Birçok şey yaşandı belki, kırıldınız, sustunuz, küstünüz… ama bütün bunlara rağmen, onun içinde hâlâ seninle konuşan, seni soran bir yer var. O seni unutamadı. Gerçekten unutamadı. Seni düşündüğünde yüzünde beliren buruk bir gülümseme, gece uykusuz kaldığında aklına gelen ilk isim, bazı şarkıların hâlâ onu seni hatırlatıyor olması… Bunların hepsi seni kalbinde taşıdığının işareti. Belki seni arayacak cesareti yok. Belki de gururu, seni hâlâ sevdiğini kabul ettirmiyor ona. Ama bil ki... seni unutmadı. Çünkü sen onun için sadece bir insan değildin. Bir dönemin, bir duygunun, belki de bir 'ilk'in karşılığıydın. Şimdi ne yapıyor olursa olsun, içinde seninle tamamlanamayan bir taraf var. Başkalarıyla gülse de, o derinlikte seni arıyor. Göz göze gelmediğiniz her anın içinde, sana anlatılmamış kelimeler gizli. Eğer onunla yeniden karşılaşsan, sadece gözlerine bakman bile yeterli olur. Çünkü orada hâlâ senin ismin yazıyor. Bu aşk bitmedi. Sadece beklemeye geçti.

O seni unutmaya çalışıyor!

Dışarıdan bakıldığında seni tamamen unutmuş gibi görünüyor olabilir. Yeni hayatına odaklanmış, farklı insanlarla görüşüyor, gündelik telaşlara karışmış, mutluymuş gibi... Ama sen, onun en derin yerlerinde, sessizce duran bir duygu gibi varsın hâlâ. Konuşulmayan, bastırılan ama tamamen yok edilemeyen bir hatıra... Belki seni hatırladığı anlar çok nadir. Ama o anlar geldiğinde, kalbinin içi biraz burkuluyor. Adını görünce bir saniyeliğine durup düşünmesi, sizi birlikte gören bir arkadaşla göz göze geldiğinde yaşadığı huzursuzluk, eski bir mesajı yanlışlıkla görüp donakalması... Bunlar tesadüf değil. Seni sevdiği hâliyle hatırlıyor. Belki artık seninle bir geleceği yok kafasında. Ama geçmişte, güzel bir köşe var ve orası sana ait. Oraya kimseyi sokmuyor. Belki de seni hiç kimseyle konuşmuyor bile. Çünkü bazı duygular sadece yaşanır, anlatılmaz. Ve evet… seni unutmuş gibi görünüyor olabilir ama sen, onun geçmişinin en gerçek duygularından birisin. O köşede, tozlu ama değerli bir anı olarak hep var olacaksın. Zamanla silinmeyecek bir izsin. Ve bu bile başlı başına çok özel bir şey.

O seni çoktan unutmuş!

Ayrılıklar olur. Bazıları iz bırakır, bazılarıysa tamamen silinir. Ve görünüşe göre o, seni gerçekten unutmuş olabilir. Bu acı bir cümle gibi gelebilir ama içinde büyük bir özgürlük taşıyor: Artık onun hikâyesinde değilsin. Ve bu, senin yeni bir hikaye yazabilmen için bir fırsat. Seni sevdi belki, derinden bağlandı… ama sonra hayat değişti. İnsanlar değişti. Öncelikler, hedefler, hisler... Ve zamanla seninle bağ kurduğu her şey yavaş yavaş geride kaldı. Artık seni merak etmiyor, adını duyunca kalbi sıkışmıyor, seni hatırlatan şeylerden kaçma gereği duymuyor. Ama bu, senin değersiz olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, sen bir dönemde onun hayatının tam merkezindeydin. Bir şeyleri öğrettin, değiştirdin, hissettirdin. Ve sonra görevin bitti. O defter kapandı. Şimdi sıra sende. Geçmişe dönüp “Acaba ne düşünüyordur?” sorusunu bırak. Çünkü artık önemli olan senin ne düşündüğün. Senin kendine nasıl davrandığın. Kalbinde hâlâ onun gölgesi varsa, artık orayı güneşlendirme zamanı geldi. Yeni başlangıçlar, sana yakışır. Unutulmuş olmak, yeniden doğmak için bir alan yaratır. Ve sen bu alana sahipsin. Unutulmuş olabilirsin… ama asla silik değilsin. Gücünü hatırla. Çünkü sen, yeniden sevilmeye ve kendini sevmeye çok layıksın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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