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Bilinçaltın Sana Ne Söylüyor?

Bilinçaltın Sana Ne Söylüyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 17:01

Gündelik hayatın karmaşasında bazen bilinçaltımızın sesini duyamayız. Oysa o, içten içe bize önemli mesajlar fısıldar. Kimi zaman bastırdığımız duygular, kimi zaman içimizdeki çocuk, kimi zaman da aslında istediğimiz hayatın ipuçları... Peki sen hiç durup 'Bilinçaltım bana ne demeye çalışıyor?' diye düşündün mü?

Hadi teste!

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1. Rüyanda en çok neyi görürsün?

2. Kalabalık ortamlarda nasıl hissedersin?

3. Aşağıdaki renklerden hangisi şu anki ruh halini en iyi yansıtır?

4. En çok hangi duyguyla baş etmekte zorlanırsın?

5. İç sesin sana en çok neyi söylüyor?

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6. Kendini nasıl hayal ediyorsun?

7. Karar verirken neye göre hareket edersin?

8. Bilinçaltın bir hayvan olsaydı ne olurdu?

9. En son ne zaman gerçekten rahatladığını hissettin?

10. Şu anda hayatında eksik olan şey ne?

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Bilinçaltın sana rahatlamanı söylüyor!

Senin bilinçaltın sana sürekli fısıldıyor: “Sakin ol, derin bir nefes al. Her şey yoluna girecek.” Hayatının şu döneminde, belki de fazlasıyla sorumluluk aldın. İnsanları memnun etmeye çalışıyor, kendini ikinci plana atıyor olabilirsin. Gün içinde zihnin o kadar dolu ki, durup nefes almayı bile unutmuş olabilirsin. Bilinçaltın bunun farkında ve sana hatırlatmak istiyor: Senin için önemli olan şeyleri hatırla. Kendine şefkat göstermeyi öğren. Her zaman kontrol sende olmak zorunda değil. Bazen bırakmak, akışa güvenmek en doğru adımdır. Zihninin derinliklerinde bir huzur arayışı var. Bu yüzden doğaya yakın olmak, meditasyon yapmak, kendinle baş başa kalmak sana çok iyi gelebilir. Bilinçaltın seni içsel dinginliğe, hafifliğe ve anda kalmaya çağırıyor. Şimdi dur ve kalbinin ritmini dinle. Zihin sessizleştiğinde cevaplar zaten seni bulacak.

Bilinçaltın sana duygularını bastırmamanı söylüyor!

Senin bilinçaltın adeta bastırılmış bir enerjiler galerisi gibi. İçinde öyle güçlü duygular, tutkular ve söyleyemediklerin birikmiş ki… Adeta bir volkan gibi, yüzeye çıkmak için fırsat kolluyorlar. Belki geçmişte çok şey biriktirdin ama hiç gerçekten konuşmadın. Belki duygularını bastırmayı öğrendin çünkü “fazla hissetmek” zayıflık gibi öğretildi sana. Ama artık bu duvarlar çatlıyor. Bilinçaltın sana diyor ki: “Yaz, çiz, konuş, üret, bağır, anlat… Ne yapıyorsan yap ama içindekileri bastırma.” Çünkü senin gerçek gücün, o bastırdıklarında yatıyor. İfade ettikçe hafifleyecek, özgürleşeceksin. İçinde bir yaratıcı var, bir savaşçı var, bir aşık var... Onu ortaya çıkarma zamanı geldi. Kendini sanatla, yazıyla, dansla ya da sadece samimi bir sohbetle bile ifade edebilirsin. Önemli olan, içindeki sesi duyurmak. Unutma, duygularını bastırmak seni değil, seni bastırır. Şimdi içindeki o ateşi özgür bırak ve ışığını yay.

Bilinçaltın sana kendini bulmanı söylüyor!

Zihninin derinliklerinde bir şey sürekli kıpırdıyor: “Ben kimim? Gerçekten ne istiyorum?” Bu, bilinçaltının sana gönderdiği en net mesaj olabilir. Belki hayatının bir dönüm noktasındasın. Belki de uzun zamandır başkalarının senden beklediği gibi biri olmaya çalıştın. Şimdi ise içindeki asıl “sen” sesini duyurmak istiyor. Bu süreç kolay değil, bazen kaybolmuş gibi hissettirebilir. Ama bu yolculuk kutsal bir dönüşüm yolculuğu. Bilinçaltın sana diyor ki: “Korkma, içindeki boşluk aslında seni yeniden inşa etmek için bir alan.” Şu anda yaşadığın kararsızlıklar, ruhsal iniş çıkışlar, hepsi bu içsel uyanışın parçası. Senin bilinçaltın, cevapların dışarıda değil içeride olduğunu biliyor. İçine döndükçe, yalnız kaldıkça, yazdıkça, düşündükçe... Gerçek seni yeniden tanımaya başlayacaksın. Bu arayışın sonunda seni bekleyen şey huzur, özgürlük ve bütünlük olacak.

bilinçaltın sana iyileştiğini söylüyor!

Senin bilinçaltın, uzun süredir süren bir içsel iyileşme sürecinde olduğunu söylüyor. Belki kalbinde hala taşıdığın kırgınlıklar var, belki de geçmişte bastırdığın acılar artık gün yüzüne çıkıyor. Bu kolay bir yol değil. Ancak sen, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu yoldasın. Ve her geçen gün biraz daha güçleniyorsun. Kimi zaman “neden böyleyim?” diye sorguluyorsun belki ama işte o sorgular bile büyümenin, uyanışın göstergesi. Bilinçaltın sana diyor ki: “Kırıldığın yerlerden ışık sızıyor.” Sen artık geçmişin zincirlerinden kurtulmaya, kendinle barışmaya başlıyorsun. Bu süreçte hatırlaman gereken şey şu: Zamanla yavaş yavaş iyileşirsin. Kendine nazik ol. Kendini yargılama. İç sesini susturma. Gerekirse bir uzmandan destek al, meditasyon yap, doğada vakit geçir. Bilinçaltın sana umutla fısıldıyor: “Sen daha yeni başlıyorsun. Asıl gücün, içindeki bu dönüşümde saklı.”

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İnci Döşer
İnci Döşer
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