Bilinçaltın Sana Ne Söylüyor?

Senin bilinçaltın adeta bastırılmış bir enerjiler galerisi gibi. İçinde öyle güçlü duygular, tutkular ve söyleyemediklerin birikmiş ki… Adeta bir volkan gibi, yüzeye çıkmak için fırsat kolluyorlar. Belki geçmişte çok şey biriktirdin ama hiç gerçekten konuşmadın. Belki duygularını bastırmayı öğrendin çünkü “fazla hissetmek” zayıflık gibi öğretildi sana. Ama artık bu duvarlar çatlıyor. Bilinçaltın sana diyor ki: “Yaz, çiz, konuş, üret, bağır, anlat… Ne yapıyorsan yap ama içindekileri bastırma.” Çünkü senin gerçek gücün, o bastırdıklarında yatıyor. İfade ettikçe hafifleyecek, özgürleşeceksin. İçinde bir yaratıcı var, bir savaşçı var, bir aşık var... Onu ortaya çıkarma zamanı geldi. Kendini sanatla, yazıyla, dansla ya da sadece samimi bir sohbetle bile ifade edebilirsin. Önemli olan, içindeki sesi duyurmak. Unutma, duygularını bastırmak seni değil, seni bastırır. Şimdi içindeki o ateşi özgür bırak ve ışığını yay.