Bilinçaltın Sana Ne Söylüyor?
Gündelik hayatın karmaşasında bazen bilinçaltımızın sesini duyamayız. Oysa o, içten içe bize önemli mesajlar fısıldar. Kimi zaman bastırdığımız duygular, kimi zaman içimizdeki çocuk, kimi zaman da aslında istediğimiz hayatın ipuçları... Peki sen hiç durup 'Bilinçaltım bana ne demeye çalışıyor?' diye düşündün mü?
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1. Rüyanda en çok neyi görürsün?
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2. Kalabalık ortamlarda nasıl hissedersin?
3. Aşağıdaki renklerden hangisi şu anki ruh halini en iyi yansıtır?
4. En çok hangi duyguyla baş etmekte zorlanırsın?
5. İç sesin sana en çok neyi söylüyor?
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6. Kendini nasıl hayal ediyorsun?
7. Karar verirken neye göre hareket edersin?
8. Bilinçaltın bir hayvan olsaydı ne olurdu?
9. En son ne zaman gerçekten rahatladığını hissettin?
10. Şu anda hayatında eksik olan şey ne?
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Bilinçaltın sana rahatlamanı söylüyor!
Bilinçaltın sana duygularını bastırmamanı söylüyor!
Bilinçaltın sana kendini bulmanı söylüyor!
bilinçaltın sana iyileştiğini söylüyor!
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