Onun İçin Ne Kadar Özelsin?

Bu test seni üzebilir ama gerçekleri bilmek bazen iyileşmenin ilk adımıdır. Onun hayatında olduğun yer, senin gönlünde verdiğin yerle eşleşmiyor gibi görünüyor. Ne zaman mesaj atacağını, seni ne kadar görmek istediğini, seni ne zaman hatırladığını düşündüğünde, hep bir eksiklik hissediyorsun. Bu da aslında onun seni ne kadar ciddiye alıp almadığı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Birine değer vermek güzeldir, ama bu değer tek taraflıysa zamanla yorar. Kendini sürekli hatırlatmak zorunda kalmak, görmezden gelinmek ya da önemsenmediğini hissetmek bir ilişkide olmaması gereken şeyler. Belki senin ona verdiğin önemi fark etmiyor ya da fark etse bile karşılığını vermek istemiyor. Her ne olursa olsun, sen kıymetli ve sevgiye layık birisin. Onun seni görmemesi, senin görünmez olduğunu göstermez. Hak ettiğin ilgiyi ve sevgiyi bulacağın bir yerde olmayı seçmelisin.