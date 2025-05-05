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Onun İçin Ne Kadar Özelsin?

Onun İçin Ne Kadar Özelsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.05.2025 - 11:01

Hepimiz birinin hayatında özel olmayı isteriz... Ama bazen gerçekten kalbinde nerede durduğumuzu anlamak zor olabilir. Acaba sen onun için sıradan bir tanıdık mısın, yoksa kalbinin tam ortasında mısın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sana gün içinde ne sıklıkla mesaj atıyor?

4. En son ne zaman seni mutlu etmek için özel bir şey yaptı?

5. Onun için yaptığın fedakarlıkları fark ediyor mu?

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6. Gelecek planlarına seni ne kadar dahil ediyor?

7. Birlikte olduğunuzda telefonu ne kadar elinde?

8. Seninle ilgili küçük detayları hatırlıyor mu?

9. Seni ne kadar sıklıkla görmek istiyor?

10. Aileni/arkadaşlarını tanıyor mu?

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Sen onun için çok özelsin!

Sen onun için sadece özel biri değilsin; adeta hayatının merkezi, kalbinin tam ortasındasın. Seninle geçirdiği vakitler onun için bir ihtiyaç, seninle konuşmak huzur gibi. Seni ne kadar önemsediğini küçük davranışlarından bile anlayabiliyorsun: mesajlarını bekletmeden cevaplaması, seni her planına dahil etmesi, en zor zamanlarında bile yanında olma çabası… Bu tarz bir sevgi, sabır ve güvenle büyümüş olmalı. Sana duyduğu hisler yalnızca romantik bir tutkudan ibaret değil; bir dostluk, bir yoldaşlık da var aranızda. Bu da ilişkinizi sağlam temellere oturtuyor. Eğer aklında hâlâ şüpheler varsa, belki de kendi içindeki güvensizlikleri sorgulamanın zamanı gelmiştir. Çünkü onun için gerçekten de eşsiz ve vazgeçilmezsin. Değerini biliyor ve bunu hissettirmek için çabalıyor. Ne mutlu sana! 💖

Sen onun için özel sayılırsın!

Sen onun hayatında kesinlikle özel bir yerdesin. Seni önemsiyor, sana karşı samimi duygular besliyor ama bazen bu duygularını tam olarak dışa vurmakta zorlanabiliyor. Belki karakteri gereği daha içe dönük biri ya da duygularını sözcüklere dökmek onun için kolay değil. Ama davranışlarında seni düşündüğü, seninle olmak istediği açıkça hissediliyor. Aranızda güzel bir bağ var, ancak bu bağın daha da güçlenmesi için karşılıklı biraz daha emek ve açıklık gerekebilir. Belki daha fazla zaman geçirmek, duyguları açıkça konuşmak, onu daha iyi tanımana yardımcı olacaktır. Bu ilişki sağlam bir zemine sahip ve doğru adımlarla çok daha derin bir hâle gelebilir. Unutma, bazen gerçek sevgi yüksek sesle değil, küçük detaylarda kendini gösterir.

Onun için ne özelsin ne de değilsin!

İşler biraz karışık görünüyor... Onun için önemli olabilirsin ama bu önem ne kadar derin, işte orası muamma. Belki seni seviyordur ama hayatında başka öncelikleri ya da odak noktaları olabilir. Veya senin ona gösterdiğin ilgi kadarını geri veremiyordur. Bu da seni zaman zaman “Gerçekten değerli miyim?” diye düşündürüyor olabilir. Sana karşı tamamen duyarsız değil, ancak aranızda bir dengesizlik olduğu açık. Bir taraf daha çok çabalıyorsa, bu ilişki zamanla yıpratıcı hâle gelebilir. Belki bir konuşma zamanı gelmiştir… Onun ne hissettiğini öğrenmek, senin de ne beklediğini açıkça ifade etmek faydalı olabilir. Bu bir dönüm noktası olabilir: Ya birbirinize daha da yaklaşacaksınız ya da yolları sağlıklı bir şekilde ayırmanın vakti gelecek. Kendine dürüst ol ve değerini sorgulama.

Sen onun için pek özel değilsin!

Bu test seni üzebilir ama gerçekleri bilmek bazen iyileşmenin ilk adımıdır. Onun hayatında olduğun yer, senin gönlünde verdiğin yerle eşleşmiyor gibi görünüyor. Ne zaman mesaj atacağını, seni ne kadar görmek istediğini, seni ne zaman hatırladığını düşündüğünde, hep bir eksiklik hissediyorsun. Bu da aslında onun seni ne kadar ciddiye alıp almadığı konusunda soru işaretleri doğuruyor. Birine değer vermek güzeldir, ama bu değer tek taraflıysa zamanla yorar. Kendini sürekli hatırlatmak zorunda kalmak, görmezden gelinmek ya da önemsenmediğini hissetmek bir ilişkide olmaması gereken şeyler. Belki senin ona verdiğin önemi fark etmiyor ya da fark etse bile karşılığını vermek istemiyor. Her ne olursa olsun, sen kıymetli ve sevgiye layık birisin. Onun seni görmemesi, senin görünmez olduğunu göstermez. Hak ettiğin ilgiyi ve sevgiyi bulacağın bir yerde olmayı seçmelisin.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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