Onun İçin Ne Kadar Özelsin?
Hepimiz birinin hayatında özel olmayı isteriz... Ama bazen gerçekten kalbinde nerede durduğumuzu anlamak zor olabilir. Acaba sen onun için sıradan bir tanıdık mısın, yoksa kalbinin tam ortasında mısın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana gün içinde ne sıklıkla mesaj atıyor?
4. En son ne zaman seni mutlu etmek için özel bir şey yaptı?
5. Onun için yaptığın fedakarlıkları fark ediyor mu?
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6. Gelecek planlarına seni ne kadar dahil ediyor?
7. Birlikte olduğunuzda telefonu ne kadar elinde?
8. Seninle ilgili küçük detayları hatırlıyor mu?
9. Seni ne kadar sıklıkla görmek istiyor?
10. Aileni/arkadaşlarını tanıyor mu?
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Sen onun için çok özelsin!
Sen onun için özel sayılırsın!
Onun için ne özelsin ne de değilsin!
Sen onun için pek özel değilsin!
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