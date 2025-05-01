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Ne Kadar Açık Sözlüsün?

Ne Kadar Açık Sözlüsün?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.05.2025 - 12:01

Hayat bazen doğrudan olmayı, bazen de kelimeleri özenle seçmeyi gerektirir. Peki sen, düşündüğünü anında söyleyenlerden misin yoksa sözlerini tartıp mı konuşuyorsun?  Gerçek düşüncelerini ne kadar filtresiz paylaşıyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Bir arkadaşının yeni saç simi sana göre çok kötü. Ne yaparsın?

4. İş yerinde haksızlık gördün. Tepkin?

5. Hayır diyebiliyor musun?

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6. İnsanlar seni genellikle nasıl tanımlar?

7. Arkadaşın sana danışıyor, ama sen fikrini pek olumlu bulmuyorsun. Ne yaparsın?

8. Gerektiğinde acımasız biri olabiliyor musun?

9. Tanımadığın biri sana yanlış bir laf etti. Ne yaparsın?

10. Arkadaş grubunda biri hakkında bir dedikodu konuşuluyor. Ne yaparsın?

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Sen sonuna kadar açık sözlüsün!

Sen, düşündüğünü süzgeçten geçirmeden söyleyenlerden birisin! İçinde fırtınalar kopsa da, hiçbir duyguyu içinde tutmazsın. Sana göre 'Gerçek acıtsa da iyidir' mottosu hayatının merkezinde. Çünkü sen dürüstlüğü, insanlara yapabileceğin en büyük iyilik olarak görüyorsun.  Bu yüzden etrafındaki insanlar, seninle asla maskeli baloya katılmak zorunda kalmaz. Seni tanıyanlar, ne düşündüğünü merak etmek zorunda kalmaz, çünkü sen zaten düşüncelerini olduğu gibi ortaya koyarsın. Ancak bazen bu direktlik, karşı tarafı hazırlıksız yakalayabilir. Bazen karşındaki kişi, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmayabilir. İşte burada, kelimelerinin tonunu, yumuşaklığını biraz ayarlamak seni olduğundan bile daha etkileyici yapabilir. Hayatında her zaman bir netlik arıyorsun. Belirsizlik, ikiyüzlülük ve laf çevirmeler senin için zaman kaybı. Sana göre, “Ne düşünüyorsan söyle; gizli saklıya gerek yok!” İlkelerinin arkasında durman, seni hem özgün hem de cesur bir karakter yapıyor.

Sen yerine göre açık sözlüsün!

Sen tam bir iletişim sanatçısısın! Söylediklerini tartar, düşünür ve karşındakinin kalbine zarar vermeden gerçeği ulaştırırsın. Bir konuyu anlatmadan önce üç kere düşünür, hem kendi hislerini hem de karşı tarafın hislerini hesaba katarsın. İşte bu yüzden insanlar sana güveniyor. Çünkü senin yanında hem gerçekleri duyacaklarını hem de kendilerini kötü hissetmeyeceklerini biliyorlar. Senin için açık sözlülük, sadece 'doğruyu söylemek' değil, doğruyu 'doğru bir şekilde söylemek' demek. Yalnızca pat diye ortaya atılan sözlerin değil, zamanlamanın da önemli olduğunu bilirsin. Böylesine denge kurabilmek, büyük bir olgunluk ve empati gerektirir. Ancak bazen fazla düşünmen, sana zarar verebilir. Çünkü herkes senin kadar hassas düşünmeyebilir. Gereğinden fazla tarttığın zamanlarda enerjini tüketebilirsin.  Hayatındaki dengeyi ve uyumu korumayı başardığın sürece, sen hem açık sözlü hem de sevilen bir insan olarak kalacaksın. Gerçek bir arabulucu, bir dost ve güven kapısı gibisin.

Sen tam olarak açık sözlü sayılmazsın!

Sen açık sözlülük konusunda temkinli ve kontrollü birisin. Duygularını ifade etmek senin için her zaman kolay olmuyor çünkü incitmekten, yanlış anlaşılmaktan veya huzuru bozmaktan korkuyorsun. Bu yüzden çoğu zaman kendini geri planda tutuyor, düşüncelerini iç dünyanda sessizce yaşıyorsun. İnsanlara karşı nazik, anlayışlı ve hassas bir yaklaşımın var.Sana göre bazen susmak, bir gerçeği pat diye söylemekten çok daha değerlidir. Çünkü sen, sözlerin gücünün farkındasın ve her sözün bir iz bıraktığını biliyorsun. Ancak dikkat etmelisin: Sürekli içine atmak, kendi duygularını hiçe saymak anlamına gelmemeli. Bazen insan kendi kalbini de korumalı. Gerçek hislerini yumuşak bir dille ifade etmek, hem seni özgürleştirir hem de ilişkilerini daha derinleştirir. Unutma, sesini duymaya hakkın var. Sen zaten doğal bir diplomatsın. Eğer doğru anlarda kendini açıkça ifade edersen, çevrende daha güçlü bağlar kuracaksın. Sessizliğin kadar sözlerin de değerlidir. Bir gün, bir kelimen seni ve başkalarını dönüştürebilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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