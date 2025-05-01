Ne Kadar Açık Sözlüsün?
Hayat bazen doğrudan olmayı, bazen de kelimeleri özenle seçmeyi gerektirir. Peki sen, düşündüğünü anında söyleyenlerden misin yoksa sözlerini tartıp mı konuşuyorsun? Gerçek düşüncelerini ne kadar filtresiz paylaşıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşının yeni saç simi sana göre çok kötü. Ne yaparsın?
4. İş yerinde haksızlık gördün. Tepkin?
5. Hayır diyebiliyor musun?
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6. İnsanlar seni genellikle nasıl tanımlar?
7. Arkadaşın sana danışıyor, ama sen fikrini pek olumlu bulmuyorsun. Ne yaparsın?
8. Gerektiğinde acımasız biri olabiliyor musun?
9. Tanımadığın biri sana yanlış bir laf etti. Ne yaparsın?
10. Arkadaş grubunda biri hakkında bir dedikodu konuşuluyor. Ne yaparsın?
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Sen sonuna kadar açık sözlüsün!
Sen yerine göre açık sözlüsün!
Sen tam olarak açık sözlü sayılmazsın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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