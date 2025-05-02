Ona Olan Aşkın Azaldı mı?
Zaman geçtikçe duygular değişebilir, ilişkiler farklı evrelere girebilir. Peki senin duyguların ne durumda? Ona hala ilk günkü gibi mi hissediyorsun, yoksa içinde bir şeyler mi soldu? Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onu gördüğünde hissettiğin ilk şey ne oluyor?
4. Onunla vakit geçirirken zaman nasıl geçiyor?
5. Gelecek hayallerinde onun yeri var mı?
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6. Tartıştığınızda ne hissediyorsun?
7. Arkadaşlarınla vakit geçirmek mi, onunla mı?
8. Ayrılık konusu açıldığında ne hissediyorsun?
9. Sana hediye aldığında ne hissediyorsun?
10. Mesaj attığında hemen cevap verir misin?
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Aşkın azalmamış hala ilk günkü gibi!
Aşkın biraz azalmış!
Aşkın nerdeyse bitmiş!
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