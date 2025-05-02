Ona Olan Aşkın Azaldı mı?

İkinizin arasında hâlâ güçlü bir bağ var, ama artık aşkın ilk günkü o büyüsü biraz dağılmış gibi. Onunla birlikte olmak sana hâlâ huzur veriyor; yanında olduğunda bir güven hissediyorsun. Ancak eskisi gibi heyecandan yerinde duramadığın, saatleri sayarak buluşma anını beklediğin o zamanlar biraz geride kalmış olabilir. Bu kötü bir şey değil, unutma. Aşk zamanla değişir; bazen deli dolu coşkudan daha derin, daha sakin bir sevgiye dönüşür. Ama bazen de bu değişim, seni biraz boşlukta bırakır. Belki için için eski heyecanı özlüyorsun, belki de hayatın koşturmacası içinde ilişkinize yeterince alan açamıyorsun. Şu anda bir dönüm noktasındasınız: Ya bu sevginin üzerine yeni anılar, yeni heyecanlar ekleyerek aşkı yeniden büyütebilirsiniz ya da birbirinize sessizce veda etmeyi düşünmeye başlayabilirsiniz. İçine bak. Onu kaybetmek fikri seni hâlâ ürkütüyorsa, bu ilişki uğruna savaşmaya değer. Küçük bir çaba, küçük bir sürpriz, belki bir samimi konuşma bile, aranızdaki köprüleri onarmaya yetebilir. Unutma, aşk bazen yeniden yeşerir; yeter ki toprak kurumamış olsun.