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Ona Olan Aşkın Azaldı mı?

Ona Olan Aşkın Azaldı mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
02.05.2025 - 12:01

Zaman geçtikçe duygular değişebilir, ilişkiler farklı evrelere girebilir. Peki senin duyguların ne durumda? Ona hala ilk günkü gibi mi hissediyorsun, yoksa içinde bir şeyler mi soldu? Gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Onu gördüğünde hissettiğin ilk şey ne oluyor?

4. Onunla vakit geçirirken zaman nasıl geçiyor?

5. Gelecek hayallerinde onun yeri var mı?

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6. Tartıştığınızda ne hissediyorsun?

7. Arkadaşlarınla vakit geçirmek mi, onunla mı?

8. Ayrılık konusu açıldığında ne hissediyorsun?

9. Sana hediye aldığında ne hissediyorsun?

10. Mesaj attığında hemen cevap verir misin?

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Aşkın azalmamış hala ilk günkü gibi!

İşte gerçek bir aşk hikayesi! Senin duyguların zamanla eksilmemiş, aksine olgunlaşmış ve güçlenmiş. Ona karşı hissettiğin aşk hâlâ ilk günkü gibi taze. Gözlerinin içine baktığında, kalbinin içinde hâlâ kelebekler uçuşuyor. Onun sesi, gülüşü, sana bakışı içini ısıtıyor ve seni evinde hissettiriyor. Elbette ilişkinizde zaman zaman tartışmalar yaşanıyor, bazen birbirinizi kırdığınız anlar oluyordur. Ancak bu, aşkınızın sağlam temelini sarsmıyor. Çünkü sen sevmenin ne olduğunu gerçekten biliyorsun: Sadece güzel günlerde değil, zor zamanlarda da yanında olmak. Birlikte büyümek, birlikte öğrenmek, birlikte hayal kurmak... Bu aşk, kendi içinde bir evren yaratmış gibi. Birlikte sessiz kalabildiğinizde bile o sessizliğin dolu dolu olduğunu hissediyorsun. İlişkinizin kıymetini bil. Çünkü böylesine sağlam, gerçek ve güçlü bir bağ herkese nasip olmaz. Eğer içinizde hâlâ bu kadar güçlü bir kıvılcım varsa, korkma; ateş asla sönmeyecek.

Aşkın biraz azalmış!

İkinizin arasında hâlâ güçlü bir bağ var, ama artık aşkın ilk günkü o büyüsü biraz dağılmış gibi. Onunla birlikte olmak sana hâlâ huzur veriyor; yanında olduğunda bir güven hissediyorsun. Ancak eskisi gibi heyecandan yerinde duramadığın, saatleri sayarak buluşma anını beklediğin o zamanlar biraz geride kalmış olabilir. Bu kötü bir şey değil, unutma. Aşk zamanla değişir; bazen deli dolu coşkudan daha derin, daha sakin bir sevgiye dönüşür. Ama bazen de bu değişim, seni biraz boşlukta bırakır. Belki için için eski heyecanı özlüyorsun, belki de hayatın koşturmacası içinde ilişkinize yeterince alan açamıyorsun. Şu anda bir dönüm noktasındasınız: Ya bu sevginin üzerine yeni anılar, yeni heyecanlar ekleyerek aşkı yeniden büyütebilirsiniz ya da birbirinize sessizce veda etmeyi düşünmeye başlayabilirsiniz. İçine bak. Onu kaybetmek fikri seni hâlâ ürkütüyorsa, bu ilişki uğruna savaşmaya değer. Küçük bir çaba, küçük bir sürpriz, belki bir samimi konuşma bile, aranızdaki köprüleri onarmaya yetebilir. Unutma, aşk bazen yeniden yeşerir; yeter ki toprak kurumamış olsun.

Aşkın nerdeyse bitmiş!

Zaman her şeyi değiştirebilir; bazen hissettiğimiz en güçlü duygular bile. Ve senin hikayende, aşkın çoktan geride kalmış gibi görünüyor. Onunla birlikteyken, kalbinin sessiz kaldığını hissediyorsun; heyecanın, özlemin, tutkuların sanki birer birer kaybolmuş. Artık onun sesini duymak seni mutlu etmek yerine yorar hale gelmiş olabilir. Buluşmalar bir keyif değil, bir yük gibi geliyorsa; tartışmalardan sonra barışmayı istemek yerine uzaklaşmayı tercih ediyorsan... İşte o zaman aşkın bitmiş olduğuna dair en açık işaretleri taşıyorsun. Bu noktada en büyük iyiliği kendine ve ona dürüst davranarak yaparsın. Çünkü sevmediğin birine “mış gibi” yaparak kalmak, hem sana hem ona yapılacak en büyük haksızlık olur. Belki yeni bir başlangıç, kendi iç sesini yeniden dinlemek, kendi yaralarını sarmak sana daha çok iyi gelecektir. Aşkın bitmiş olması hayatının bitmiş olduğu anlamına gelmez. Bazen bazı veda cümleleri hayatın bize açtığı yeni kapıların anahtarıdır. Kendine güven: Hayat, sana hâlâ aşkla yanacak bir kalp, yepyeni bir hikâye sunabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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