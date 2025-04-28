Kişilik Testi: Kıran mısın Kırılan mı?
Hayat ilişkilerden ibaret. Bazen biz istemeden birilerini kırarız, bazen de en çok sevdiklerimizden darbe yeriz. Ama herkesin bir tarzı var: kimimiz sert görünsek de içten içe hassasız, kimimiz çok anlayışlıyız ama kendimizi koruyamıyoruz. Peki sen bu denge içinde neredesin? Kıran mısın, kırılan mı? Yoksa ikisi de misin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birisi seni yanlış anladığında ilk tepkin ne olur?
4. “Biraz fazla alıngansın” cümlesi sana söylense ne hissedersin?
5. Sana göre özür dilemek kolay mı?
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6. İnsanlar seni nasıl tanımlar?
7. En son ne zaman biri seni incitti?
8. Geçmişte kırdığın biri oldu mu?
9. Birine istemeden kalp kırıcı bir şey söylediğini fark ettin. Ne yaparsın?
10. Tartışma anında sen?
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Sen kırılan tarafsın!
Sen hem kıran hem kırılan tarafsın!
Sen kıran tarafsın!
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