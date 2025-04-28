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Kişilik Testi: Kıran mısın Kırılan mı?

Kişilik Testi: Kıran mısın Kırılan mı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.04.2025 - 16:01

Hayat ilişkilerden ibaret. Bazen biz istemeden birilerini kırarız, bazen de en çok sevdiklerimizden darbe yeriz. Ama herkesin bir tarzı var: kimimiz sert görünsek de içten içe hassasız, kimimiz çok anlayışlıyız ama kendimizi koruyamıyoruz. Peki sen bu denge içinde neredesin? Kıran mısın, kırılan mı? Yoksa ikisi de misin?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Birisi seni yanlış anladığında ilk tepkin ne olur?

4. “Biraz fazla alıngansın” cümlesi sana söylense ne hissedersin?

5. Sana göre özür dilemek kolay mı?

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6. İnsanlar seni nasıl tanımlar?

7. En son ne zaman biri seni incitti?

8. Geçmişte kırdığın biri oldu mu?

9. Birine istemeden kalp kırıcı bir şey söylediğini fark ettin. Ne yaparsın?

10. Tartışma anında sen?

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Sen kırılan tarafsın!

Bir kalp dolusu sevgi ve hassasiyetle dolu, duygusal bir yapıya sahipsin. Zarar vermekten kaçınan, kırılgan bir yapın var ve bir başkasının söylediği bir söz, seni günlerce etkileyebilir. Özellikle de değer verdiğin bir kişi tarafından görmezden gelinmek, seni derinden yaralar ve içine kapanmana neden olur. Kalbin o kadar yumuşak ve anlayışlı ki, genellikle kendi duygularını bir kenara bırakıp, başkalarının mutluluğunu düşünmeyi tercih edersin. Bu, seni son derece özel kılan bir özellik olsa da, bazen kendini korumayı unuttuğun için yıpranabiliyorsun. Ancak unutmamalısın ki, seni kıranlar aslında kalbinin ne kadar değerli olduğunu bilmeyenlerdir. Sen, her zaman olduğu gibi nazik ve sevgi dolu biri olmaya devam et. Ancak unutma, gerekli durumlarda 'hayır' demeyi de öğrenmelisin. Çünkü senin gibi özel bir kişi, hem sevilmeyi hem de korunmayı fazlasıyla hak ediyor. Bu yüzden, kendi duygularını ve ihtiyaçlarını da önemsemen gerektiğini unutma.

Sen hem kıran hem kırılan tarafsın!

Bir duygusal labirentin içinde olduğunu biliyoruz; hislerini dışarıya yansıtmak konusunda biraz kararsız ve belki de biraz çekingen bir yapın var. Duygusal dalgaların seni zaman zaman kırıyor, bazen de farkında olmadan başkalarını kırabiliyorsun. Aslında sen, bir düşünürsün. Her şeyi derinlemesine düşünürsün ama bu düşüncelerini her zaman doğru bir şekilde ifade edemeyebilirsin. İlişkiler senin için kalbinle, duygularınla ilgili bir durum. Birine gerçekten bağlandığında, ona zarar verme ihtimali seni derinden korkutuyor. Ancak bazen, kendi duygusal yaralarını gizlemek için sert bir kabuk oluşturabiliyorsun. İşte bu noktada, insanlar seni yanlış anlama eğiliminde olabiliyorlar. Hayatın acı gerçeklerinden biri de, bu dünyada kırılmadan yaşamanın imkansız oluşu. Ancak senin gibi farkındalık sahibi bir insanın, hem kendini hem de başkalarını iyileştirme gücü var. İçinde taşıdığın o muhteşem şefkati kaybetme, ancak onu sadece hak edenlere sun. Çünkü sen, hem güçlüsün hem de gerçek. Sen, duygularını ve düşüncelerini saklamadan yaşayan, her şeyi kalbinle hisseden bir bireysin.

Sen kıran tarafsın!

Kalbinin derinliklerine örülmüş yüksek duvarların var. İnsanların seninle kolayca bağ kurmasına izin vermiyorsun. Bu, seni soğuk ya da uzak biri yapmıyor; bu sadece hayatın sana öğrettiği bir savunma mekanizması. Çünkü sen, belki de kimse fark etmese de, çok kırıldın. Her acıyı, her yaranı içinde sakladın, sessizce yaşadın. Artık 'beni kırıldı' demeye bile gerek duymuyorsun. İçinden 'boşver' diyerek hayatına devam ediyorsun. Ancak bu içine attığın duyguların sessizliği, zaman zaman seni yoruyor olabilir. Bazen belki de kırıcı olabiliyorsun, çünkü 'ben de yıllarca kırıldım' diyorsun. Ama unutma ki, duygularını bastırmak seni güçlü yapmaz, aksine içten içe tüketir. Bu yüzden, zaman zaman o duvarlardan bir pencere açmayı dene. Kalbini görebilen biri çıktığında, işte o zaman gerçek iyileşme süreci başlar. Çünkü senin içinde yumuşacık bir kalp var, sadece saklı... Bu kalp, belki de yıllarca saklandığı için kırılgan ve hassas. Ancak unutma, kırılganlık da bir güçtür. Sadece doğru kişiye, doğru zamanda ve doğru şekilde açılmayı bekliyor. Bu kalp, bir gün yine sevebilir, bir gün yine güvenebilir. Sadece biraz zaman ve sabır gerekiyor. Ve elbette, doğru kişi...

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İnci Döşer
İnci Döşer
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