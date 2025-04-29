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Senin Onu Unutma Süren Ne?

Senin Onu Unutma Süren Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 11:01

Ayrılıklar zor… Kimi bir gecede silip atar, kimi yıllar geçse de hala acaba der. Peki ya sen? Eski sevgilini, platonik aşkını ya da asla kavuşamadığın o kişiyi unutman ne kadar sürer? Bu testle duygusal hafızanın ne kadar güçlü olduğunu ölçüyoruz. 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Onunla ilgili ilk hatırladığın şey ne?

4. Onunla özdeşleştirdiğin bir şarkı çalınca ne yaparsın?

5. Sosyal medyada onu stalklıyor musun?

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6. Onu rüyanda görsen ne hissedersin?

7. Ayrılıktan ne kadar zaman geçti?

8. Şu an başka biriyle birlikte misin?

9. Onunla tekrar görüşme şansın olsa ne yaparsın?

10. Onunla ilgili en çok neyi özlüyorsun?

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Sen anında unutuyorsun!

Senin için bir ilişkinin bitişi, bir filmin son sahnesi gibi… İzlersin, duygulanırsın belki ama kapattıktan sonra yeni bir film açarsın. Duygularını yönetme konusunda oldukça güçlüsün. Kendini kaptırmadan sever, bittiğinde Bu da bir deneyimdi diyerek hayatına devam edersin. Senin en büyük özelliğin, kendini sevmenin kıymetini biliyor olman. Kendi mutluluğunu kimseye bağlamıyor, hayatı tek başına da çok güzel yaşayabiliyorsun. Belki çevrendekiler seni soğukkanlı ya da 'umursamaz' sanıyor olabilir ama sen duygularını içselleştirip yoluna devam etmeyi seçiyorsun. Ama şunu da hatırla: Bazen bir şeyleri hemen silip atmak, hissetmemek anlamına gelmez. İyileşmenin her yolu kıymetlidir. Yeter ki sen, kendinle barış içinde ol.

Hemen toplanırsın ama izi kalır!

Sen aşkı yaşarken dolu dolu yaşarsın ama bir şey bittiğinde de yapabileceğimin en iyisini yaptım deyip toparlanırsın. Dışarıdan baktığında dimdik duruyorsun, gülümsüyorsun ama bazı geceler, bazı şarkılar seni bir anda yıllar öncesine götürebiliyor. Bu seni zayıf değil, duygusal biri yapar. Unutmak senin için tamamen silmek değil, kalbini inciten yerleri sarmak demek. O kişi bir şekilde iç dünyanda yer edinmiş, bu yüzden bazı hatıralar kolay kolay silinmiyor. Ama sen yavaş yavaş iyileşiyorsun. Bir gün bir bakacaksın, o fotoğraflara gülümseyerek bakabiliyorsun. Belki hâlâ bir iz kalacak ama bu iz sana ne kadar güçlü biri olduğunu hatırlatacak. Kalbin çok güzel ve senin gibi seven insanlar, bir gün mutlaka hak ettiği sevgiyi bulur.

Senin unutma süren biraz uzun!

Zaman geçti, sen güldün, gezdin, başka insanlarla tanıştın… Ama o bir köşede hâlâ duruyor gibi. Ne zaman tam unuttum desen, bir şarkı çalıyor, biri onun gibi gülüyor ve senin kalbin tekrar sızlıyor. Unutmak istiyorsun ama hatıralar kolay kolay peşini bırakmıyor. Belki de onunla yarım kalmış bir hikayen var. Belki de veda tam bir veda değildi. Bu yüzden zaman zaman ya olsaydılar aklını kurcalıyor. Ama sen de biliyorsun, artık o yol yürünmüyor. Bu kadar çok sevmiş olman seni zayıf yapmaz. Tam tersi, içten ve gerçek biri olduğunu gösterir. Kendine zaman tanı. İyileşmenin formülü başkalarında değil, sende. Bir sabah uyanacaksın ve fark edeceksin ki artık içini acıtmıyor. O gün geldiğinde, hayat sana yepyeni bir kapı açacak.

Senin unutma süren sonsuz!

Senin yaşadığın aşk, filmlere, romanlara konu olacak kadar derin. Ve bu kadar büyük sevmek, ne yazık ki büyük kırılmaları da beraberinde getiriyor. Ayrılık senin için sadece bir bitiş değil, adeta bir yıkım olmuş olabilir. Kalbinin bir parçası hâlâ orada kalmış gibi… Belki hala her gün onu düşünüyorsun. Onunla konuştuğun mesajları, sesini kaydettiğin videoları, kokusunu hatırladığın bir tişörtü bile saklıyor olabilirsin. Hayatına biri girse bile, o yeri kimse dolduramıyor gibi geliyor. Çünkü sen birini sevdin ve o kişide kendini buldun. Ama unutmaman gereken bir şey var: O kişide bulduğun sen, aslında hep içindeydi. Onunla yaşadığın her şey, seni sen yaptı ama sen ondan ibaret değilsin. Kalbin kırıldı, evet… Ama kırılan yerlerden ışık sızar derler ya, işte o ışığı bir gün tekrar hissedeceksin. Bu kadar derin sevebilen bir kalbin varsa, yine seversin. Belki aynı şekilde değil ama daha sağlıklı, daha iyileşmiş bir yerden. Ve bu kez o kalp sadece sevmekle kalmaz, sevilmeyi de kabul eder.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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