Senin Onu Unutma Süren Ne?
Ayrılıklar zor… Kimi bir gecede silip atar, kimi yıllar geçse de hala acaba der. Peki ya sen? Eski sevgilini, platonik aşkını ya da asla kavuşamadığın o kişiyi unutman ne kadar sürer? Bu testle duygusal hafızanın ne kadar güçlü olduğunu ölçüyoruz.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onunla ilgili ilk hatırladığın şey ne?
4. Onunla özdeşleştirdiğin bir şarkı çalınca ne yaparsın?
5. Sosyal medyada onu stalklıyor musun?
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6. Onu rüyanda görsen ne hissedersin?
7. Ayrılıktan ne kadar zaman geçti?
8. Şu an başka biriyle birlikte misin?
9. Onunla tekrar görüşme şansın olsa ne yaparsın?
10. Onunla ilgili en çok neyi özlüyorsun?
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Sen anında unutuyorsun!
Hemen toplanırsın ama izi kalır!
Senin unutma süren biraz uzun!
Senin unutma süren sonsuz!
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