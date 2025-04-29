Senin Onu Unutma Süren Ne?

Senin yaşadığın aşk, filmlere, romanlara konu olacak kadar derin. Ve bu kadar büyük sevmek, ne yazık ki büyük kırılmaları da beraberinde getiriyor. Ayrılık senin için sadece bir bitiş değil, adeta bir yıkım olmuş olabilir. Kalbinin bir parçası hâlâ orada kalmış gibi… Belki hala her gün onu düşünüyorsun. Onunla konuştuğun mesajları, sesini kaydettiğin videoları, kokusunu hatırladığın bir tişörtü bile saklıyor olabilirsin. Hayatına biri girse bile, o yeri kimse dolduramıyor gibi geliyor. Çünkü sen birini sevdin ve o kişide kendini buldun. Ama unutmaman gereken bir şey var: O kişide bulduğun sen, aslında hep içindeydi. Onunla yaşadığın her şey, seni sen yaptı ama sen ondan ibaret değilsin. Kalbin kırıldı, evet… Ama kırılan yerlerden ışık sızar derler ya, işte o ışığı bir gün tekrar hissedeceksin. Bu kadar derin sevebilen bir kalbin varsa, yine seversin. Belki aynı şekilde değil ama daha sağlıklı, daha iyileşmiş bir yerden. Ve bu kez o kalp sadece sevmekle kalmaz, sevilmeyi de kabul eder.