Hayat Kaliten 10 Üzerinden Kaç?
Kimi insanlar sabah kahvesini yudumlarken güne huzurla başlar, kimileri ise daha alarm çalmadan içten içe stresle uyanır. Hayat kalitesi, sadece maddi imkanlarla değil; duygusal denge, sosyal ilişkiler, sağlık ve zihinsel huzurla da doğrudan bağlantılıdır. Peki senin hayat kaliten nasıl? Gerçekten mutlu ve tatmin edici bir yaşam mı sürüyorsun yoksa her şeyden biraz sıkılmış hissinde misin?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Güne nasıl başlıyorsun?
4. Uyku düzenin nasıl?
5. Egzersiz alışkanlığın var mı?
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6. Gün içinde kendine zaman ayırabiliyor musun?
7. Gelecek hakkında nasıl hissediyorsun?
8. Sosyal ilişkilerin seni tatmin ediyor mu?
9. Maddi durumun seni ne kadar zorluyor?
10. Hayatında seni gerçekten mutlu eden şeyler var mı?
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Hayat kaliten 9/10!
Hayat kaliten 7/10!
Hayat kaliten 4/10!
Hayat kaliten 2/10!
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