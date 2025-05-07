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Evet/Hayır Testine Göre Gerçek Aşkın O mu?

Evet/Hayır Testine Göre Gerçek Aşkın O mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.05.2025 - 11:01

Kalbimiz bazen heyecana, bazen alışkanlığa, bazen de yalnızlığa aşık olur. Peki onunla yaşadığın şey gerçekten aşk mı, yoksa sadece bir yanılsama mı?

Hadi teste!

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1. Onunlayken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor musun?

2. Onu düşündüğünde huzur dolu bir iç çekişin oluyor mu?

3. Onun en kötü halini bile sevimli bulabiliyor musun?

4. Sadece fiziksel değil, duygusal bağınızın da güçlü olduğunu hissediyor musun?

5. Onunlayken kendin gibi hissedebiliyor musun, rol yapmadan?

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6. Onun başarıları seni gerçekten gururlandırıyor mu?

7. Bir şey anlatırken gözlerinin içine bakmak, seni güvende hissettiriyor mu?

8. Onun yanında duygularını rahatça yaşayabiliyor musun?

9. Zor zamanlarında yanında olmak için ekstra bir çaba gösteriyor musun?

10. Başkaları onun hakkında olumsuz bir şey söylediğinde hemen savunmaya mı geçiyorsun?

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Evet! O senin gerçek aşkın!

Seninki yalnızca bir ilişki değil, kelimenin tam anlamıyla gerçek bir aşk. Aranızdaki bağ, sadece romantizmden ibaret değil. Saygı, güven, anlayış ve en önemlisi kalpten gelen bir bağlılık var. Onunla olduğunda kendin gibi hissediyorsun, içindeki sevgi zorlama değil, doğal. Kavgalar bile ilişkinizi zayıflatmıyor, tam tersine sizi daha çok birbirinize yaklaştırıyor. İlişkinizdeki bu sağlam temeller, ileride karşılaşabileceğiniz fırtınalara karşı bir kalkan gibi. Elbette her aşkın zorluğu olur, ama seninki o özel bağ sayesinde kolay kolay sarsılmaz. Gerçek aşkın peşine düşmüşsün ve görünüşe göre bulmuşsun. Şanslısın. Ona sıkı sıkı sarıl!

O senin gerçek aşkın olmayabilir!

Bu testi çözerken bile bazı sorular seni düşündürdüyse, bu zaten yeterince açıklayıcı. Görünen o ki aranızdaki bağ, aşkın büyülü hâlinden çok uzak bir yerde. Belki onun yanında olmak seni alışkanlıkla rahatlatıyor, belki de yalnız kalmamak için kendini zorluyorsun. Fakat aşk dediğin şey bu değil. Gerçek aşk, içinde sıcak bir kıpırtı yaratır. Güven, bağlılık ve kendini olduğun gibi hissetme hâlidir. Eğer bu duyguları onunlayken yaşamıyorsan, kendine şunu sormalısın: “Gerçekten aşık mıyım, yoksa sadece birine ihtiyaç mı duyuyorum?” Kalbini dinlemekten korkma. Bazen gitmek, kalmaktan daha cesurcadır. Ve unutma: Gerçek aşk, bir gün mutlaka yolunu bulur.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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