Evet/Hayır Testine Göre Gerçek Aşkın O mu?

Bu testi çözerken bile bazı sorular seni düşündürdüyse, bu zaten yeterince açıklayıcı. Görünen o ki aranızdaki bağ, aşkın büyülü hâlinden çok uzak bir yerde. Belki onun yanında olmak seni alışkanlıkla rahatlatıyor, belki de yalnız kalmamak için kendini zorluyorsun. Fakat aşk dediğin şey bu değil. Gerçek aşk, içinde sıcak bir kıpırtı yaratır. Güven, bağlılık ve kendini olduğun gibi hissetme hâlidir. Eğer bu duyguları onunlayken yaşamıyorsan, kendine şunu sormalısın: “Gerçekten aşık mıyım, yoksa sadece birine ihtiyaç mı duyuyorum?” Kalbini dinlemekten korkma. Bazen gitmek, kalmaktan daha cesurcadır. Ve unutma: Gerçek aşk, bir gün mutlaka yolunu bulur.