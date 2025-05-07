Ruhsal Olarak Ne Kadar Yıprandın?
Bazen her şey üst üste gelir. Günlük hayatın koşturmacası, ilişkiler, hayal kırıklıkları, sessiz çığlıklar… Ruhun ne kadar dayanıklı olursa olsun, zamanla yıpranabilir. Peki sen? İçinde hala ışıklar yanıyor mu, yoksa bir mola mı lazım? Bu test, ruhsal olarak ne kadar yıprandığını anlaman için seni biraz iç dünyana yolculuğa çıkaracak.
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyanınca ilk düşündüğün şey genelde nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kendini en sık nasıl hissediyorsun?
3. Gün içinde gülüyor musun?
4. Sosyal hayatın nasıl?
5. Hayattan keyif alma durumun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aynaya bakınca ne görüyorsun?
7. Geçmişte yaşadıklarını sık sık düşünüyor musun?
8. Bir sorunla karşılaşınca ilk tepkin?
9. En son ne zaman gerçekten içinden gelerek bir şey yaptın?
10. Kendine nasıl davranıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Senin ruhun hala iyi durumda!
Ruhsal olarak biraz yorgunsun ama hala ayaktasın!
Ruhsal olarak çok yorgun ve bitkinsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın