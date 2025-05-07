Bu testin sonucu gösteriyor ki, ruhun derin bir yorgunluk içinde. Belki de uzun zamandır bastırdığın duygular, ihmal ettiğin ihtiyaçların, duyulmamış çığlıkların var. Kendini boşlukta, yalnız, çaresiz veya hissiz hissediyor olabilirsin. Belki ne zaman bu kadar yıprandığını bile hatırlamıyorsun ama bir şeylerin doğru olmadığını çok net biliyorsun. Bu his, birçok kişinin yaşadığı ama az konuştuğu bir yerden geliyor. 'Neyim var bilmiyorum ama hiçbir şey yolunda değil' duygusu… İşte bu, ruhsal tükenmişliğin sessiz çığlığıdır. Ve bunun farkında olmak bile büyük bir adım. Lütfen bil ki böyle hissetmen seni zayıf yapmaz. Tam aksine, duygularını bu kadar derinden yaşayan biri, aynı zamanda çok güçlü bir potansiyele de sahiptir. Ama artık kendi başına taşıyamayacak kadar dolmuşsan, destek almak bir lüks değil, bir ihtiyaçtır. Bir psikologla görüşmek, güvendiğin biriyle konuşmak, profesyonel bir elin sana dokunması bu karanlık labirentten çıkmanı sağlayabilir. Sen bu hâlinle bile çok kıymetlisin. Ve evet, bu ruh hâli geçebilir. Kırık bir ruh da zamanla iyileşebilir. Yalnız değilsin. Hâlâ iyi olma ihtimalin var. O umudu kaybetme.