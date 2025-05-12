İlişkinizin Temeli Sağlam mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle aranızda bir sorun çıktığında genelde ne olur?
4. Birbirinize güven seviyeniz nasıl?
5. İlişkide sürekli kıskançlık krizleri yaşanıyor mu?
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6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ilişkinizi en iyi anlatır?
7. Gelecekte onunla bir hayat kurduğunu düşündüğünde ne hissediyorsun?
8. Onun gözünde gerçekten değerli olduğunu hissediyor musun?
9. Partnerin, kötü bir gün geçirdiğinde nasıl davranır?
10. Partnerinle ciddi bir konu konuşmak istediğinde tepkisi ne olur?
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İlişkiniz temeli kaya gibi sağlam!
İlişkinizin temeli sağlam gibi gözüksede çatlaklar var!
İlişkinizin temeli sağlam değil!
İlişkinizin bir temeli hiç olmamış!
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