Burcuna Göre Ne Kadar Tripkoliksin?

Başak burcunun tripleri, sessiz fırtınaları andırır; soğuk, detaylı ve genellikle içe dönük. Her şeyi adeta bir dedektif titizliğiyle not ederler: Kim, ne zaman, ne söyledi, ne demedi, nasıl bir bakış attı... Duygularını dışa vurmakta zorlanırlar, bu yüzden tripleri genellikle mesajlara geç yanıt verme, soğuk ve duygusuz davranma ya da her şeyin yolunda olduğunu ima etme şeklinde belirginleşir. Ancak, karşı taraf eğer seni iyi tanıyorsa, bu sessiz triplerin farkına hemen varır. Başak burcunun bu tripleri, bazen ince ince laf sokarak, bazen de dağlar kadar soğuk bir tavırla karşı tarafı düşünmeye zorlar. Bu, adeta bir satranç oyuncusu gibi, her hamlenin sonucunu önceden hesaplayan Başak'ın, düşünülmeden yapılan hatalara karşı 'mantıklı' bir tepki olarak görülür. Bu, onların bir nevi 'sessiz isyanı' olarak adlandırılabilir. Başak burcunun bu özgün tripleri, onların duygusal dünyalarının karmaşıklığını ve zenginliğini yansıtır. Her ne kadar dışa dönük olmasalar da, iç dünyalarında yaşanan fırtınaları, bu sinsi ve sessiz triplerle dışa vururlar. Bu yüzden, Başak burcuyla iletişim kurarken dikkatli olmakta fayda vardır; çünkü onlar, her detayı not eder ve hiçbir şeyi unutmazlar.