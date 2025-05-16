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Sen Gerçek Bir Stalker mısın?

Sen Gerçek Bir Stalker mısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
16.05.2025 - 12:01

Bir profilden neler çıkarıyorsun? Peki ya birinin eski sevgilisinin kedisinin adını bile biliyor musun?  'Ben meraktan bakıyorum', 'Sadece bir iki post...' diyenler buraya! Belki içten içe tam bir stalker’sın, belki de sosyal medyada gezen sakin bir ruh… Bakalım sen ne kadar stalkersın?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Takip ettiğin biri yeni sevgili yapmış. Ne yaparsın?

4. Eski sevgilinin yeni sevgilisi hakkında ne biliyorsun?

5. Fake hesabın var mı?

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6. Birinin arkadaşı seni engellemiş. Ne yaparsın?

7. Instagram’daki kaydedilenler kısmın ne durumda?

8. Stalk yaparken hiç ekran görüntüsü aldın mı?

9. TikTok algoritman ne gösteriyor?

10. Son görülme özelliği senin için ne ifade ediyor?

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Sende stalkerlık yok!

Sosyal medya dünyasında sen, huzurun peşinde koşan, çevreni rahatsız etmeden sessizce var olan bir kullanıcısın. Bir yandan da meraklı bir tarafın var, 'kim kiminle, nerede, ne yapıyor' diye. Ancak bu merakın hiçbir zaman bir dedikodu ya da başkalarının hayatına müdahale etme hali olmuyor. Çünkü sen, gözlem yeteneği yüksek, etrafını dikkatle izleyen birisin. Ancak bu yeteneğini, başkalarının hayatına müdahale etmek için değil, anlamak ve öğrenmek için kullanıyorsun. Sosyal medyada gizli kapaklı işlere girmeyi sevmeyenlerdensin. Açıkça bakıp, beğendiğin şeyi çekinmeden beğenip geçiyorsun. Bu duruşunla, sosyal medyanın karmaşasında bir nevi huzur adası oluşturuyorsun. İşte senin gibi kullanıcılar, sosyal medyanın vicdanını oluşturuyor. Onlar, bu dijital dünyayı daha huzurlu, daha anlamlı bir yer haline getiriyorlar. Senin gibi kullanıcılar, sosyal medyanın gürültüsü içinde bir sessizlik, karmaşası içinde bir düzen oluşturuyor. Onlar, dijital dünyada huzurun, anlamlı iletişimin ve saygının temsilcileri. İşte bu yüzden senin gibi kullanıcılar, sosyal medyanın vicdanını oluşturuyor. Onlar, bu dijital dünyayı daha huzurlu, daha anlamlı bir yer haline getiriyorlar.

Sen küçük meraklı bir stalkersın!

Haydi itiraf et, senin için stalk yapmak bir nevi merakın gıdası. Biraz dedikodu, biraz merak, biraz da heyecan... Ama asla sınırları aşmıyorsun, değil mi? Sadece genel bir bakış atıyorsun, kimin ne yaptığına, nerede olduğuna, kimlerle takıldığına... Sonra hafif bir tebessümle kendi hayatına geri dönüyorsun. Çünkü sen zararsız bir dedikodu sever, kontrollü bir stalker'sın. Bilgiye ulaşmanın en hızlı yolunun Google olduğunu biliyorsun ama dedikoduların da ayrı bir yeri var senin için. 'Google bir yere kadar, dedikodular başka' diyorsun ve gülümseyerek ekliyorsun: 'Sonuçta, herkesin biraz magazin merakı olabilir, öyle değil mi?' İşte senin hayat felsefen bu. Hem merakını gideriyor, hem de kendi hayatına renk katıyorsun. Stalk yapmak, senin için bir nevi hobi ve bu hobini de keyifle sürdürüyorsun.

Sen stalker sayılırsın!

Sosyal medya dünyasının arka sokaklarında, bir dedektif gibi dolaşıyorsun. Her bir Instagram beğenisi, Twitter retweeti, Facebook yorumu senin için birer kanıt, birer ipucu. Her biri bir hikayenin parçaları, senin ellerinde birleşen bir bilmecenin parçaları. Eski sevgilinin doğum gününü, hatta onun eski sevgilisinin köpeğinin adını bile hatırlıyorsun. Her detayı, her minik ayrıntıyı gözden kaçırmıyorsun. Gözlerin her zaman açık, kulağın her zaman açık. Ama sen sessizsin. Sadece izliyorsun, sadece takip ediyorsun. Yorumlarını kendine saklıyorsun. Gerçek bir sosyal medya dedektifi olarak, olayların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarıyorsun. Bazen bu durum biraz korkutucu olabilir. Ancak çoğu zaman, bu yeteneğinle etkileyici bir izlenim bırakıyorsun. Sosyal medyanın gizli kahramanı, sessiz gözlemci, bilgi toplayıcı... İşte sen, gerçek bir sosyal medya dedektifisin.

Sen gerçek bir stalkersın!

Dijital dünyanın gizli kahramanı, sen artık sadece bir stalker olmaktan çok ötesindesin, tam anlamıyla bir dijital ajan gibisin. Fake hesaplar, detaylı analizler ve zaman çizelgeleri... Bunlar senin gizli silahların. Senin gibi bir dijital ajanın elinden hiçbir bilgi, hiçbir detay kaçamaz. Ulaşamayacağın hiçbir bilgi yok, çünkü sen her taşı kaldırıp altına bakmayı biliyorsun. Bir Sherlock Holmes edasıyla, sorgu sual yapmadan bile çözüm çıkarırsın. Herkesin merak ettiği, kimin kiminle nereye gittiğini, kim neden ayrıldığını, kimin kimle ne zaman ve nerede buluştuğunu sen herkesten önce bilirsin. Sosyal medya evreninde adeta bir dedektif gibi çalışırsın, kimse senin gözünden kaçamaz. Sosyal medya evreninin karanlık kahramanı, hikayelerin ve dedikoduların gölge savaşçısı sensin. Herkesin merak ettiği, ama kimse tarafından tam anlamıyla çözülemeyen bu dijital dünyada, senin gibi bir kahramana her zaman ihtiyaç var. Seninle birlikte, sosyal medya evreni hiçbir zaman sıkıcı olmayacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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