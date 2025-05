Sosyal medya dünyasının arka sokaklarında, bir dedektif gibi dolaşıyorsun. Her bir Instagram beğenisi, Twitter retweeti, Facebook yorumu senin için birer kanıt, birer ipucu. Her biri bir hikayenin parçaları, senin ellerinde birleşen bir bilmecenin parçaları. Eski sevgilinin doğum gününü, hatta onun eski sevgilisinin köpeğinin adını bile hatırlıyorsun. Her detayı, her minik ayrıntıyı gözden kaçırmıyorsun. Gözlerin her zaman açık, kulağın her zaman açık. Ama sen sessizsin. Sadece izliyorsun, sadece takip ediyorsun. Yorumlarını kendine saklıyorsun. Gerçek bir sosyal medya dedektifi olarak, olayların arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarıyorsun. Bazen bu durum biraz korkutucu olabilir. Ancak çoğu zaman, bu yeteneğinle etkileyici bir izlenim bırakıyorsun. Sosyal medyanın gizli kahramanı, sessiz gözlemci, bilgi toplayıcı... İşte sen, gerçek bir sosyal medya dedektifisin.