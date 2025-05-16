Sen Gerçek Bir Stalker mısın?

Sosyal medya dünyasında sen, huzurun peşinde koşan, çevreni rahatsız etmeden sessizce var olan bir kullanıcısın. Bir yandan da meraklı bir tarafın var, 'kim kiminle, nerede, ne yapıyor' diye. Ancak bu merakın hiçbir zaman bir dedikodu ya da başkalarının hayatına müdahale etme hali olmuyor. Çünkü sen, gözlem yeteneği yüksek, etrafını dikkatle izleyen birisin. Ancak bu yeteneğini, başkalarının hayatına müdahale etmek için değil, anlamak ve öğrenmek için kullanıyorsun. Sosyal medyada gizli kapaklı işlere girmeyi sevmeyenlerdensin. Açıkça bakıp, beğendiğin şeyi çekinmeden beğenip geçiyorsun. Bu duruşunla, sosyal medyanın karmaşasında bir nevi huzur adası oluşturuyorsun. İşte senin gibi kullanıcılar, sosyal medyanın vicdanını oluşturuyor. Onlar, bu dijital dünyayı daha huzurlu, daha anlamlı bir yer haline getiriyorlar. Senin gibi kullanıcılar, sosyal medyanın gürültüsü içinde bir sessizlik, karmaşası içinde bir düzen oluşturuyor. Onlar, dijital dünyada huzurun, anlamlı iletişimin ve saygının temsilcileri. İşte bu yüzden senin gibi kullanıcılar, sosyal medyanın vicdanını oluşturuyor. Onlar, bu dijital dünyayı daha huzurlu, daha anlamlı bir yer haline getiriyorlar.