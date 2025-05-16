Sen Gerçek Bir Stalker mısın?
Bir profilden neler çıkarıyorsun? Peki ya birinin eski sevgilisinin kedisinin adını bile biliyor musun? 'Ben meraktan bakıyorum', 'Sadece bir iki post...' diyenler buraya! Belki içten içe tam bir stalker’sın, belki de sosyal medyada gezen sakin bir ruh… Bakalım sen ne kadar stalkersın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Takip ettiğin biri yeni sevgili yapmış. Ne yaparsın?
4. Eski sevgilinin yeni sevgilisi hakkında ne biliyorsun?
5. Fake hesabın var mı?
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6. Birinin arkadaşı seni engellemiş. Ne yaparsın?
7. Instagram’daki kaydedilenler kısmın ne durumda?
8. Stalk yaparken hiç ekran görüntüsü aldın mı?
9. TikTok algoritman ne gösteriyor?
10. Son görülme özelliği senin için ne ifade ediyor?
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Sende stalkerlık yok!
Sen küçük meraklı bir stalkersın!
Sen stalker sayılırsın!
Sen gerçek bir stalkersın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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