Senin Hayatın Hangi Film Türü Gibi?
Kimi hayatlar bir romantik komedi gibi: bol kahkahalı, bol kalpli... Kimisi ise tam bir aksiyon filmi: hız kesmeden olay üstüne olay! Bazılarımızın hayatıysa sanki bir dram filmi: anlam yüklü, biraz gözyaşlı ama çok derin. Peki senin hayatın hangi film türüne daha çok benziyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey ne?
4. Aşağıdakilerden hangisi seni daha iyi tanımlar?
5. En son ne zaman ağladığını hatırlıyor musun?
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6. Aşk senin için ne ifade ediyor?
7. Hangisi seni rahatlatır?
8. Stresle nasıl baş edebilir misin?
9. En sevdiğin tatil planı hangisi?
10. Hayatında eksik olan ne?
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Senin hayatın dram filmi gibi!
Senin hayatın aksiyon filmi gibi!
Senin hayatın komedi filmi gibi!
Senin hayatın gerilim filmi gibi!
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