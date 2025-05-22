Burcuna Göre Sen Neye Öfkeleniyorsun?
Her burcun bir sabır eşiği vardır... Kimisi küçük bir ihanetle deliye döner, kimisi 500 kere uyarır sonra patlar! Ama herkesin mutlaka bir kırmızı çizgisi vardır. Peki senin sabrını taşıran şey ne?
Hadi teste!
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Burcunu seç bakalım!
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Seni öfkelendiren yavaş ve geç kalan insanlar!
Seni öfkelendiren konforuna müdahale edilmesi!
Seni öfkelendiren iletişim kuramayan insanlar!
Seni öfkelendiren sevdiğin insanlara saygısızlık yapılması!
Seni öfkelendiren şey küçümsenmek!
Seni öfkelendiren dağınıklık ve disiplinsizlik!
Seni öfkelendiren şey kaba davranışlar!
Seni öfkelendiren ihanet ve yalan!
Seni öfkelendiren şey kısıtlanmak!
Seni öfkelendiren sorumsuz insanlar!
Seni öfkelendiren şey baskı!
Seni öfkelendiren şey duygularının küçümsenmesi!
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