Seçtiğin Tatlılara Göre Evleneceğin Kişi Nereli Olacak?
Damaktaki zevk, gönüldeki sevgiyi de belirliyor olabilir mi dersin? Tatlı seçimlerine göre seninle kader ortaklığı yapacak, evet diyeceğin kişinin hangi şehirli olduğunu söylüyoruz!
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Senin evleneceğin kişi İstanbullu olacak!
Sen Gaziantepli biriyle evleneceksin!
Sen İzmirli biriyle evleneceksin!
Sen Trabzonlu biriyle evleneceksin!
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