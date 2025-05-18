Evet/Hayır Testine Göre İlişkin Seni Mutlu mu ediyor Yoruyor mu?
Aşkın başı her zaman tatlı, heyecanlı olur. Ama zamanla bazı duygular değişir, beklentiler dönüşür. Seviyor olabilirsin ama mutlu musun? Yoksa içinde bir yerlerde bu ilişkinin seni tükettiğini mi hissediyorsun?
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1. Partnerinle zaman geçirdiğinde genelde kendini huzurlu hissediyor musun?
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2. Tartışmalardan sonra duygusal olarak toparlanman kolay oluyor mu?
3. Partnerin senin sınırlarına ve değerlerine saygı duyuyor mu?
4. Sorunlarınızı açık bir şekilde konuşabiliyor musunuz?
5. Kendini onun yanında olduğun gibi, maskesiz hissediyor musun?
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6. İlişkide yalnız kaldığını veya tek taraflı emek verdiğini hissediyor musun?
7. Partnerinle gelecek hakkında konuşmak sana iyi geliyor mu?
8. Sık sık kendini açıklamak ya da savunmak zorunda kalıyor musun?
9. Onun yanında sürekli kendini eksik, yetersiz ya da değersiz hissediyor musun?
10. Onun davranışları seni sık sık ağlatıyor ya da öfkelendiriyor mu?
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Bu ilişki seni çok mutlu ediyor!
Bu ilişki seni yoruyor!
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