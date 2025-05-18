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Evet/Hayır Testine Göre İlişkin Seni Mutlu mu ediyor Yoruyor mu?

Evet/Hayır Testine Göre İlişkin Seni Mutlu mu ediyor Yoruyor mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 17:01

Aşkın başı her zaman tatlı, heyecanlı olur. Ama zamanla bazı duygular değişir, beklentiler dönüşür. Seviyor olabilirsin ama mutlu musun? Yoksa içinde bir yerlerde bu ilişkinin seni tükettiğini mi hissediyorsun?

Hadi teste!

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1. Partnerinle zaman geçirdiğinde genelde kendini huzurlu hissediyor musun?

2. Tartışmalardan sonra duygusal olarak toparlanman kolay oluyor mu?

3. Partnerin senin sınırlarına ve değerlerine saygı duyuyor mu?

4. Sorunlarınızı açık bir şekilde konuşabiliyor musunuz?

5. Kendini onun yanında olduğun gibi, maskesiz hissediyor musun?

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6. İlişkide yalnız kaldığını veya tek taraflı emek verdiğini hissediyor musun?

7. Partnerinle gelecek hakkında konuşmak sana iyi geliyor mu?

8. Sık sık kendini açıklamak ya da savunmak zorunda kalıyor musun?

9. Onun yanında sürekli kendini eksik, yetersiz ya da değersiz hissediyor musun?

10. Onun davranışları seni sık sık ağlatıyor ya da öfkelendiriyor mu?

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Bu ilişki seni çok mutlu ediyor!

Aşk hayatının en güzel yanı, sağlam temeller üzerine kurulmuş bir ilişki yaşamak. İşte tam da bu noktada, sizin ilişkiniz tüm bu özellikleri taşıyor. Duygusal bağınız o kadar güçlü ki, bu bağı kıskananlarınız bile olabilir. İletişim konusunda da oldukça başarılısınız; her konuyu açıkça konuşabiliyor, birbirinizi anlamada hiç zorluk çekmiyorsunuz. Aranızdaki güven ise paha biçilemez. Birbirinize olan desteğiniz, birlikte geçirdiğiniz eğlenceli anlar ve zor zamanlarda omuz omuza durabilme yeteneğiniz, ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Bu ilişki, sizi bir birey olarak büyütüyor ve geliştiriyor. Sizi siz yapan değerleri gölgelemeden, kişiliğinizi özgürce ifade etmenize olanak sağlıyor. Elbette her ilişkide olduğu gibi, sizin ilişkinizde de inişler ve çıkışlar olabilir. Ancak önemli olan, bu sorunları sağlıklı bir şekilde çözebilme yeteneğine sahip olmanız. Bu da, ilişkinizin ne kadar olgun ve sağlam olduğunu gösteriyor. Birlikte olmanızın tesadüf olmadığı açık. Bilinçli, emek verilmiş bir tercihin sonucunda bir aradasınız. Bu, gerçek bir bağın varlığını işaret ediyor. İyi giden bu bağa ne kadar çok sahip çıkarsanız, o kadar uzun yıllar mutlu olabilirsiniz. Bu, sadece sizin elinizde. Bu yüzden, bu güzel ilişkiyi korumak ve sürdürmek için elinizden geleni yapın. Unutmayın, aşk bir emektir ve bu emeği vermek, her zaman karşılığını almanızı sağlar.

Bu ilişki seni yoruyor!

Bu testin sonuçları, maalesef senin duygusal ihtiyaçlarını karşılamayan bir aşk hikayesinin içinde olduğunu gösteriyor. Kendini sürekli olarak değersiz ve anlaşılmamış hissetmek, belki de farkında olmadan seni yıpratıyor olabilir. İlişkinde gerçek benliğini sergileyememek, sürekli olarak savunma modunda olmak ya da sevgi ve değer görmemek, zamanla ruhunu aşındırabilir. Belki de bu ilişkiye başlangıçta tüm kalbinle bağlandın, belki hala onu seviyorsun. Ancak unutma ki, aşk tek başına her zaman yeterli olmayabilir. Eğer bu ilişki içinde kendi iç huzurunu kaybediyorsan, belki de artık kendini düşünme ve önceliklendirme vaktin gelmiş demektir. Unutma ki, bir ilişkide en önemli olan şey, sadece mutlu olmak değil, aynı zamanda öz benliğini kaybetmeden mutlu kalabilmektir. Ve sen, bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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