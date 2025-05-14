Senin İçin Aşkın Anlamı Ne?
Aşk… Kimi için bir filmin son sahnesi, kimi için bir yolculuğun başı. Bazıları kalbinin sesini dinler, bazıları mantığın pusulasıyla yol alır. Bazıları için aşk sonsuz bir sadakat, bazıları için ise geçici bir tutku olabilir. Peki, senin için aşk ne ifade ediyor? Bir sığınak mı? Bir macera mı? Yoksa bir oyun alanı mı?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birini sevdiğinde ilk dikkat ettiğin şey ne olur?
4. Kıskançlık sence neyin göstergesidir?
5. İlk bakışta aşka inanır mısın?
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6. Birlikte olduğun kişinin seni anlamadığını fark edersen ne yaparsın?
7. Aşk mı mantık mı?
8. Aşık olduğunda neler değişir sende?
9. Aşkta seni en çok ne korkutur?
10. Sana göre ruh eşi diye bir şey var mı?
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Aşk senin için güvenli bir liman!
Aşk senin için tutku demek!
Aşk senin için uyum demek!
Aşk senin için geçici bir heves!
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