Hayatın karmaşasında hala duygularını hissedebiliyor olman, senin için gerçekten çok değerli bir durum. Belki zaman zaman hayatın sana sunduğu zorluklar karşısında kırgınlıklar yaşamış olabilirsin, ama bu durumda bile duygularını bastırmayı seçmek yerine onları kabul etmeyi ve onlarla birlikte yaşamayı tercih ediyorsun. Hüzün, neşe, öfke, korku… Tüm bu duygular, senin için hayatın doğal birer parçası olarak kabul ediliyor. Bu durum, seni hem başkalarının duygularını anlama yeteneği olan empatik bir birey, hem de kendi duygularının farkında olan bir insan yapıyor. Belki hayat sana zaman zaman ağır gelmiş, belki de güvendiğin insanlar tarafından hayal kırıklığına uğramışsın. Ancak tüm bu zorluklara rağmen duygularını kaybetmemiş olman, senin ne kadar güçlü bir birey olduğunu gösteriyor. Hala birine sarılmanın, bir şeylerden gerçekten keyif almanın, hatta bazen gözyaşı dökmenin ne anlama geldiğini biliyorsun. En önemlisi de, hissetmenin insani olduğunu ve bu duyguların seni sen yapan özellikler olduğunu unutmadın. Bu yüzden, içindeki o sıcak kalbi korumaya devam et. Çünkü dünya, senin gibi duygularını kaybetmeden, gerçekten hissedebilen insanlara ihtiyaç duyuyor. Senin gibi insanlar, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getiriyor.