Sen Duygularını Kaybettin mi?
Zaman zaman kendini hissiz, tepkisiz ya da boşlukta mı buluyorsun? Eskiden seni heyecanlandıran şeyler artık seni etkilemiyor olabilir. Belki de kırgınlıklar, yorgunluklar ve hayal kırıklıkları seni içten içe duygularından uzaklaştırdı. Ama bu gerçekten duygularını kaybettiğin anlamına mı geliyor? Yoksa sadece geçici bir savunma mekanizması mı? Halaiçindeki o canlı kalbi koruyor musun, yoksa duygularını yolda mı bıraktın?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman içten kahkaha attığını hatırlıyorsun?
4. Ağlamak sana göre nedir?
5. Bir film seni ağlatabilir mi?
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6. Aşk deyince aklına ne geliyor?
7. Hayal kurduğunda kendini nasıl hissediyorsun?
8. İnsanlarla bağ kurmak senin için nedir?
9. Seni ne motive eder?
10. Gün içinde hissettiğin baskın duygu hangisi?
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Sen hala duygularını kaybetmemişsin!
Sen duygularını bastırıyorsun ama hala oradalar!
Sen duygularını kaybetmek üzeresin!
Sen duygularını çoktan kaybetmişsin!
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