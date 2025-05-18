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Eski Sevgilinle Bağınız Koptu mu?

Eski Sevgilinle Bağınız Koptu mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 16:01

Ayrılıklar her zaman “tamamen bitti” anlamına gelmez. Bazen hala göz ucuyla hikayesine bakarız, bazen durup dururken bir şarkı onu hatırlatır. Peki senin eski sevgilinle gerçekten bağın koptu mu, yoksa görünmez bir ip hala sizi birbirinize bağlıyor mu?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Onunla en son ne zaman konuştun?

4. Ortak arkadaşlarınızla görüşüyor musun?

5. Eski sevgilinin sosyal medya hesaplarını takip ediyor musun?

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6. Yeni biriyle konuşurken eski sevgilin aklına geliyor mu?

7. Eski sevgilin sana mesaj atsa ne yaparsın?

8. Onu rüyanda görüyor musun?

9. Bir yerde karşılaşsan nasıl hissedersin?

10. Yeni ilişkilere açık mısın?

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Sizin bağınız hala kopmamış!

Sen hala onunla görünmez bir bağ içindesin. Ayrılık kelimesi ağzınızdan çıkmış olabilir, ama kalbinin derinliklerinde bu ilişkinin bitmediğine inanıyorsun. Belki bir umut, belki bir alışkanlık, belki de tamamlanmamış bir hikâyenin bıraktığı boşluk… Sosyal medya paylaşımlarıyla birbirinize mesaj göndermek, ortak şarkılarda kaybolmak, eski fotoğraflara göz ucuyla bakmak… Tüm bunlar aslında hâlâ onun hayatında bir yeri olduğunu gösteriyor. Zihinsel olarak bu ilişkiyi bitirmemişsin. Onun sana mesaj atması, bir gün “yeniden başlasak mı” demesi, belki de senin en çok kurduğun senaryo. Ama şunu da unutma: Geçmişi yaşamak, geleceği kaçırmak demektir. Bu bağ seni koruyorsa mı tutuyorsun, yoksa seni acıtan bir geçmişin içinde kaybolduğun için mi? Kendine dürüst ol ve duygularının seni nereye sürüklediğini fark etmeye çalış. Belki de en çok ihtiyacın olan şey, kendinle yeni bir bağ kurmak...

Sizin bağınızın kopması an meselesi!

Geçmişin izleri hala silinmemiş ama sana ağırlık da yapmıyor gibi. Ne tamamen kopmuşsun ne de hâlâ o duygunun içindesin. Aranızda incecik, neredeyse görünmez bir ip var. Bazen hafifçe geriliyor, bazen hiç var olmamış gibi oluyor. Bazen onu düşünüyorsun ama artık kalbin ağrımıyor. Eski sevgilin, hayatının bir döneminde yer almış biri olarak hafızanda duruyor ama seni yönlendiren bir etken olmaktan çıkmış. Yani evet, hala bazı şarkılar seni ona götürüyor olabilir. Ortak arkadaşlardan bahsedildiğinde adı geçince kulak kabartıyor olabilirsin. Ama tüm bunlar seni geçmişe bağlayan bir zincir değil, sadece yaşanmışlıkların yansımaları. Bu çok sağlıklı bir aşama aslında. Geçmişi reddetmeden, kabullenerek ve kendini yeniden inşa ederek ilerliyorsun. Belki yeni biriyle tanıştığında son kırıntılar da silinecek. Belki bir gün onunla tesadüfen karşılaştığında içten bir tebessümle yoluna devam edeceksin. Zamanla bu ip kopacak ya da tamamen unutulacak. Şimdilik yavaş ama emin adımlarla geçmişten sıyrılıyorsun. Ve bu da büyük bir başarı.

Sizin bağınız çoktan kopmuş!

Tebrikler! Sen geçmişle hesaplaşmanı yapmış, duygusal yüklerinden arınmış ve kendi yolunu çizmiş birisin. Eski sevgilin senin için artık bir hatıra, ama etkisi kalmamış bir anı gibi… Ne fotoğraflarda boğuluyorsun, ne şarkılarda kayboluyorsun, ne de “ya bir gün” diye düşünüp kendi yolunu sabote ediyorsun. Bu, duygusal olgunluğun ve kendine olan saygının bir göstergesi. Sen bu ilişkiyi yaşadın, sevdin, belki de çok acı çektin ama sonunda “Ben bunu atlattım” diyebildin. Belki dersler aldın, belki kendini yeniden tanıdın. Artık onun sana atacağı bir mesaj heyecanlandırmaz, storysine denk gelsen bile merak etmezsin. Bu, kalbini tamamen kapattığın anlamına gelmez; aksine, kalbini yeniden sevebilmek için temizlediğin anlamına gelir. Sen artık yeni bir sayfa açmaya, yeni insanlara yer açmaya hazırsın. Geçmişin gölgesinde değil, kendi ışığında yürüyorsun. Bu testi çözme sebebin bile belki de sadece meraktı, çünkü sen zaten o bağın çoktan koptuğunu kalbinin en derininde biliyordun. İşte bu yüzden; güçlü, özgür ve geleceğe açık bir insansın.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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