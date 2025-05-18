Eski Sevgilinle Bağınız Koptu mu?

Geçmişin izleri hala silinmemiş ama sana ağırlık da yapmıyor gibi. Ne tamamen kopmuşsun ne de hâlâ o duygunun içindesin. Aranızda incecik, neredeyse görünmez bir ip var. Bazen hafifçe geriliyor, bazen hiç var olmamış gibi oluyor. Bazen onu düşünüyorsun ama artık kalbin ağrımıyor. Eski sevgilin, hayatının bir döneminde yer almış biri olarak hafızanda duruyor ama seni yönlendiren bir etken olmaktan çıkmış. Yani evet, hala bazı şarkılar seni ona götürüyor olabilir. Ortak arkadaşlardan bahsedildiğinde adı geçince kulak kabartıyor olabilirsin. Ama tüm bunlar seni geçmişe bağlayan bir zincir değil, sadece yaşanmışlıkların yansımaları. Bu çok sağlıklı bir aşama aslında. Geçmişi reddetmeden, kabullenerek ve kendini yeniden inşa ederek ilerliyorsun. Belki yeni biriyle tanıştığında son kırıntılar da silinecek. Belki bir gün onunla tesadüfen karşılaştığında içten bir tebessümle yoluna devam edeceksin. Zamanla bu ip kopacak ya da tamamen unutulacak. Şimdilik yavaş ama emin adımlarla geçmişten sıyrılıyorsun. Ve bu da büyük bir başarı.