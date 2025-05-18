Eski Sevgilinle Bağınız Koptu mu?
Ayrılıklar her zaman “tamamen bitti” anlamına gelmez. Bazen hala göz ucuyla hikayesine bakarız, bazen durup dururken bir şarkı onu hatırlatır. Peki senin eski sevgilinle gerçekten bağın koptu mu, yoksa görünmez bir ip hala sizi birbirinize bağlıyor mu?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Onunla en son ne zaman konuştun?
4. Ortak arkadaşlarınızla görüşüyor musun?
5. Eski sevgilinin sosyal medya hesaplarını takip ediyor musun?
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6. Yeni biriyle konuşurken eski sevgilin aklına geliyor mu?
7. Eski sevgilin sana mesaj atsa ne yaparsın?
8. Onu rüyanda görüyor musun?
9. Bir yerde karşılaşsan nasıl hissedersin?
10. Yeni ilişkilere açık mısın?
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Sizin bağınız hala kopmamış!
Sizin bağınızın kopması an meselesi!
Sizin bağınız çoktan kopmuş!
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