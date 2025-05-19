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Kalbin Daha Ne Kadar Kırılacak?

Kalbin Daha Ne Kadar Kırılacak?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.05.2025 - 13:01

Bazı insanlar sevince sonsuz bağlanır, bazıları ise bir kırıldığında içine kapanır… Peki ya sen? Herkese gülümseyip içinde fırtınalar mı koparıyorsun yoksa kalbin o kadar kırılmış ki artık hiçbir şey hissetmiyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşk hayatını tek kelimeyle anlat desek?

4. Bir mesaj attığında, cevap geciktiğinde ne hissedersin?

5. En son ne zaman ağladın?

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6. Aşağıdakilerden hangisi sana daha yakın?

7. İnsanların seni en çok kırdığı konu nedir?

8. Bir ilişkide en çok neye ihtiyaç duyarsın?

9. Biri seni aniden hayatından çıkarsa ne yaparsın?

10. Sana göre kırılmak nasıl bir his?

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Senin kalbin daha çok kırılacak gibi!

Senin kalbin yaşadıklarına rağmen hâlâ atıyor, hâlâ umut dolu… Evet, zaman zaman kırıldın, belki büyük hayal kırıklıkları yaşadın. Ama içindeki sevgi, seni her defasında ayağa kaldırdı. Kendine güvenin var, insanlara inancını tamamen yitirmemişsin. Senin en büyük gücün, acılardan sonra bile “bir gün daha güzel olacak” diyebilmen. Duygularını bastırmadan yaşıyorsun ve bu, seni hayatta güçlü kılıyor. Kalbin hâlâ kırılabilir ama bu senin insan olduğunun, hissedebildiğinin kanıtı. Senin tek yapman gereken şey, bu değerli kalbi hak etmeyen insanlara kapatmamak ama aynı zamanda herkese de açmamak.

Senin kalbin biraz daha kırılacak!

Senin kalbin, tam anlamıyla bir mozaik gibi. Her parçası bir yaşanmışlık, bir hayal kırıklığı… İçinde hâlâ biraz umut var ama çok derinlerde. Biraz daha kırılmaktan korkuyorsun çünkü zaten yeterince yara aldın. Sevilmek istiyorsun ama bir yandan da yaklaşıldıkça kaçıyorsun. İçinde hep bir çekingenlik, hep bir “ya yine kırılırsam” korkusu var. Bu yüzden kimseye tam olarak güvenemiyor, duvarlar örüyorsun. Ama senin kalbin hâlâ sevgiye açık, hâlâ hissedebiliyor. Sadece biraz dinlenmeye, biraz ilgiye ve en çok da kendine şefkat göstermeye ihtiyacı var. Sen kendine iyi bakarsan, kimsenin seni yaralayacak kadar yaklaşmasına gerek kalmaz.

Senin kalbin artık kırılmıyor!

Sen artık hissizleşmiş gibisin. Ne umut, ne beklenti… Kalbinin bir zamanlar nasıl kırıldığını bile hatırlamıyorsun belki ama o acının içindeki yankısı hâlâ sende. Çok şey yaşadın, çok kişiyle güldün, ağladın, hayaller kurdun. Ama hepsi bir şekilde sana “bir daha güvenme”yi öğretti. Artık biri seni yaralayamaz çünkü içini tamamen kapatmışsın. Kırılacak bir kalbin kalmadı demek acı ama gerçek olabilir. Ama unutma, bu halin bir tercih değil, bir savunma. Ve bu savunmayı sen oluşturdun, yine sen değiştirebilirsin. Yavaşça, kimseye acele etmeden… Çünkü hâlâ bir yerlerde, o kalp atıyor. Belki bir gün yeniden hisseder, kim bilir?

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İnci Döşer
İnci Döşer
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