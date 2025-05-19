Kalbin Daha Ne Kadar Kırılacak?
Bazı insanlar sevince sonsuz bağlanır, bazıları ise bir kırıldığında içine kapanır… Peki ya sen? Herkese gülümseyip içinde fırtınalar mı koparıyorsun yoksa kalbin o kadar kırılmış ki artık hiçbir şey hissetmiyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşk hayatını tek kelimeyle anlat desek?
4. Bir mesaj attığında, cevap geciktiğinde ne hissedersin?
5. En son ne zaman ağladın?
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6. Aşağıdakilerden hangisi sana daha yakın?
7. İnsanların seni en çok kırdığı konu nedir?
8. Bir ilişkide en çok neye ihtiyaç duyarsın?
9. Biri seni aniden hayatından çıkarsa ne yaparsın?
10. Sana göre kırılmak nasıl bir his?
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Senin kalbin daha çok kırılacak gibi!
Senin kalbin biraz daha kırılacak!
Senin kalbin artık kırılmıyor!
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