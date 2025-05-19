Kalbin Daha Ne Kadar Kırılacak?

Sen artık hissizleşmiş gibisin. Ne umut, ne beklenti… Kalbinin bir zamanlar nasıl kırıldığını bile hatırlamıyorsun belki ama o acının içindeki yankısı hâlâ sende. Çok şey yaşadın, çok kişiyle güldün, ağladın, hayaller kurdun. Ama hepsi bir şekilde sana “bir daha güvenme”yi öğretti. Artık biri seni yaralayamaz çünkü içini tamamen kapatmışsın. Kırılacak bir kalbin kalmadı demek acı ama gerçek olabilir. Ama unutma, bu halin bir tercih değil, bir savunma. Ve bu savunmayı sen oluşturdun, yine sen değiştirebilirsin. Yavaşça, kimseye acele etmeden… Çünkü hâlâ bir yerlerde, o kalp atıyor. Belki bir gün yeniden hisseder, kim bilir?