Sosyal Medyada Nasıl Birisin?

Sen sosyal medyada adeta bir yıldız gibi parlıyorsun! Işık seninle beraber her karede, her videoda parlıyor. Paylaşımlarını rastgele yapmazsın; hangi filtreyi kullanacağına, captionına, açınına kadar düşünürsün. Çünkü senin için estetik, dijital dünyadaki imzan demek. Sosyal medya senin için sadece bir eğlence alanı değil, bir yaşam tarzı. Takipçilerin seni sadece görmek için değil, aynı zamanda ilham almak için de izliyor. Yeni bir kıyafet, yeni bir kafe, yeni bir uygulama... Sen önerdiysen mutlaka bakılır! Storylerinde hem gündelik hayatını paylaşır hem de küçük tüyolar verirsin. İçerik üretmeyi seviyor, etkileşim almayı da küçümsemiyorsun. Ama en önemlisi, bunu yaparken samimi kalmayı da başarıyorsun. Evet, senin dünyanda beğeniler, etkileşimler önemli ama sadece sayı olarak değil; çünkü sen bir topluluk yaratıyorsun. Dijitalin ışıltılı yüzü sensin. Eğer influencer değilsen bile potansiyelin kesinlikle var. Işığın daim olsun!