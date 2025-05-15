Sosyal Medyada Nasıl Birisin?
Herkes sosyal medyada bir karaktere bürünüyor: Kimi sadece stalk yapar, kimi her anını paylaşır, kimiyse likelara doyamaz! Peki sen hangi sosyal medya karakterine bürünüyorsun? Storylerin kraliçesi misin, yoksa tweetleriyle gündem yaratan biri mi? Belki de sessiz ama derinden takipte olanlardansın...
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1. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?
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2. Günlük sosyal medya kullanım süren nedir?
3. Hangi platformda daha aktifsin?
4. Story atma sıklığın?
5. Sosyal medya olmadan bir hafta geçirebilir misin?
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6. Sosyal medyada gelen yorumları nasıl karşılıyorsun?
7. Reels veya TikTok videoları izlerken ne yaparsın?
8. Paylaşımlarını kimler görebilir?
9. Fake hesabın var mı?
10. Paylaşım yaparken ilk düşündüğün şey?
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Sen sosyal medyada tam bir influencersın!
Sen sosyal medyada sessiz takipçisin!
Sen sosyal medyada samimi paylaşımcısın!
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