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Sosyal Medyada Nasıl Birisin?

Sosyal Medyada Nasıl Birisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 11:01

Herkes sosyal medyada bir karaktere bürünüyor: Kimi sadece stalk yapar, kimi her anını paylaşır, kimiyse likelara doyamaz! Peki sen hangi sosyal medya karakterine bürünüyorsun? Storylerin kraliçesi misin, yoksa tweetleriyle gündem yaratan biri mi? Belki de sessiz ama derinden takipte olanlardansın...

Hadi teste!

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1. Sosyal medya senin için ne ifade ediyor?

2. Günlük sosyal medya kullanım süren nedir?

3. Hangi platformda daha aktifsin?

3. Hangi platformda daha aktifsin?

4. Story atma sıklığın?

4. Story atma sıklığın?

5. Sosyal medya olmadan bir hafta geçirebilir misin?

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6. Sosyal medyada gelen yorumları nasıl karşılıyorsun?

7. Reels veya TikTok videoları izlerken ne yaparsın?

8. Paylaşımlarını kimler görebilir?

9. Fake hesabın var mı?

10. Paylaşım yaparken ilk düşündüğün şey?

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Sen sosyal medyada tam bir influencersın!

Sen sosyal medyada adeta bir yıldız gibi parlıyorsun! Işık seninle beraber her karede, her videoda parlıyor. Paylaşımlarını rastgele yapmazsın; hangi filtreyi kullanacağına, captionına, açınına kadar düşünürsün. Çünkü senin için estetik, dijital dünyadaki imzan demek. Sosyal medya senin için sadece bir eğlence alanı değil, bir yaşam tarzı. Takipçilerin seni sadece görmek için değil, aynı zamanda ilham almak için de izliyor. Yeni bir kıyafet, yeni bir kafe, yeni bir uygulama... Sen önerdiysen mutlaka bakılır! Storylerinde hem gündelik hayatını paylaşır hem de küçük tüyolar verirsin. İçerik üretmeyi seviyor, etkileşim almayı da küçümsemiyorsun. Ama en önemlisi, bunu yaparken samimi kalmayı da başarıyorsun. Evet, senin dünyanda beğeniler, etkileşimler önemli ama sadece sayı olarak değil; çünkü sen bir topluluk yaratıyorsun. Dijitalin ışıltılı yüzü sensin. Eğer influencer değilsen bile potansiyelin kesinlikle var. Işığın daim olsun!

Sen sosyal medyada sessiz takipçisin!

Sosyal medyada görünmüyorsun ama oradasın. Belki story atmıyorsun, post paylaşmıyorsun ya da tweet atmıyorsun ama her şeyi takip ediyorsun. İnsanların tatillerinden, ayrılıklarından, yeni ilişkilere geçişlerinden senin haberin var. Sessizliğin seni görünmez yapıyor sananlar fena yanılıyor. Senin için sosyal medya, gözlem alanı gibi. İnsanların davranışlarını analiz eder, nelerden hoşlandıklarını fark eder ve tüm bu bilgileri aklında tutarsın. Kendi hayatını paylaşmayı pek sevmiyorsun çünkü özel alanına değer veriyorsun. Ama başkalarının hayatlarını izlemek, sana hem eğlenceli hem de rahatlatıcı geliyor. Belki de bir şeyleri gizlice bilmek sana güç veriyor. Çünkü senin bilgilerin herkesten fazla ama kimse senden pek bir şey öğrenemiyor. Dilersen bir anda var olabilir, herkesi şaşırtabilirsin. Ama sen genelde gözlemci kalmayı tercih edersin. Bu biraz gizemli, biraz stratejik bir kişilik. Sosyal medyanın perde arkasındaki oyuncusu sensin!

Sen sosyal medyada samimi paylaşımcısın!

Senin için sosyal medya, arkadaş ortamı gibi. Ne yaşadıysan, ne hissettiysen doğrudan paylaşmaktan çekinmezsin. Çünkü maskesiz, filtresiz, gerçek bir insansın. Seni takip edenler de zaten bu içtenliğini çok seviyor. Hiçbir paylaşımın 'mükemmel' olmak zorunda değil, çünkü sen zaten olduğun gibi güzelsin. Kahvaltıdan bir tabak, işe geç kalış anın, akşam üstü yalnız yürüyüşlerin... Bunlar başkalarına sıradan gelse de senin anlatımınla anlam kazanıyor. Storylerinde bazen dertleşiyor, bazen güldürüyorsun. Kimi zaman komik anılarını anlatıyor, kimi zaman kendinle dalga geçiyorsun. Sosyal medya senin için bir iletişim köprüsü. Dış dünyayla bağını kurduğun, insanlara sesini duyurduğun yer. Popüler olmak ya da estetik gözükmek değil derdin; sen gerçek kalmak istiyorsun. Ve bunu başarıyorsun. Çünkü bu dijital evrende herkesin maskesi varken senin samimiyetin nefes aldırıyor. Bu da seni çok özel yapıyor.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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