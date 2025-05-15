Sen Dışlanıyor Olabilir misin?
Bazı zamanlar arkadaş grubunda sessiz kaldığını, bir ortamda görünmez olduğunu ya da bir şeylerin dışına itildiğini hissediyor musun? Belki de sana öyle geliyor... Ya da belki gerçekten dışlanıyorsun. Sosyal ilişkiler karmaşık bir dünya ve bazen kalabalıklar içinde bile yalnız hissedebiliyoruz. Peki senin durumun ne kadar ciddi?
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Derdini biriyle paylaştığında karşı tarafın tepkisi genelde nasıl olur?
4. Grup fotoğrafı çekilirken farkında olmadan dış kenarda kaldığını fark ettin. Ne yaparsın?
5. Planlar genelde senden sonra mı paylaşılıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şakaların veya önerilerin grupta ne kadar dikkate alınır?
7. Bir ortamda konuşmaların sık sık bölünüyor mu?
8. Sence arkadaş grubunda vazgeçilmez biri misin?
9. Sence senin arkandan konuşuluyor mu?
10. Kendini bir kelimeyle anlat desek, hangisini seçersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen dışlanmıyorsun!
Sen bazı zamanlar dışlanıyorsun!
Sen dışlanıyorsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın