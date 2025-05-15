Sen Dışlanıyor Olabilir misin?

Bu sonucu okumak kolay değil, biliyoruz. Ama senin için en iyi şey gerçeklerle yüzleşmek olabilir. Uzun zamandır bir çevrenin içinde olsan da, kendini hep dışarıdan biri gibi hissetmişsin. Duygularını ifade ettiğinde önemsenmemiş, planlara dahil edilmemiş, çoğu zaman sadece 'orada olman' yeterli görülmüş. Belki de artık bazı insanların seni istemediğini açıkça fark ediyorsun ama bunu kabul etmek canını acıttığı için bastırıyor olabilirsin. Fakat bil ki senin hiçbir eksiğin yok. Bu durum seni yansıtmıyor; çevrendeki kişilerin ilgisizliği, bencilliği ya da vurdumduymazlığı ile ilgili. Herkesin ait hissedeceği, kendini değerli hissedeceği bir topluluğa ihtiyacı vardır. Ve seninkisi bu değil gibi görünüyor. Artık kendini sürekli kanıtlamaya çalışma. Değersiz hissettiren yerlere değil, seni koşulsuzca kabul eden insanlara yönel. Zamanı geldi. Kendini geri çekeceğin değil, yeniden inşa edeceğin bir dönem başlasın. Çünkü sen, gerçekten görülmeyi ve anlaşılmayı hak ediyorsun.