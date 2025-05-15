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Sen Dışlanıyor Olabilir misin?

Sen Dışlanıyor Olabilir misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
15.05.2025 - 13:01

Bazı zamanlar arkadaş grubunda sessiz kaldığını, bir ortamda görünmez olduğunu ya da bir şeylerin dışına itildiğini hissediyor musun? Belki de sana öyle geliyor... Ya da belki gerçekten dışlanıyorsun. Sosyal ilişkiler karmaşık bir dünya ve bazen kalabalıklar içinde bile yalnız hissedebiliyoruz. Peki senin durumun ne kadar ciddi?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Derdini biriyle paylaştığında karşı tarafın tepkisi genelde nasıl olur?

4. Grup fotoğrafı çekilirken farkında olmadan dış kenarda kaldığını fark ettin. Ne yaparsın?

5. Planlar genelde senden sonra mı paylaşılıyor?

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6. Şakaların veya önerilerin grupta ne kadar dikkate alınır?

7. Bir ortamda konuşmaların sık sık bölünüyor mu?

8. Sence arkadaş grubunda vazgeçilmez biri misin?

9. Sence senin arkandan konuşuluyor mu?

10. Kendini bir kelimeyle anlat desek, hangisini seçersin?

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Sen dışlanmıyorsun!

Bu testin sonuçlarına göre aslında dışlanmıyorsun. Sosyal ilişkilerde sağlıklı bir yerdesin ama bazen küçük detayları fazla büyütüyor olabilirsin. Bir arkadaşın mesajına hemen dönmemesi, seni bir planın içine dahil etmeyi unutmuş olmaları ya da grupta bazen sessiz kalman... Tüm bunlar dışlanmak değil, sadece hayatın akışı. Herkesin meşgul olduğu, bazen kendi iç dünyasına kapandığı zamanlar olur. Bu seni değersiz yapmaz. Sen çevrende sevilen, dinlenen ve dikkate alınan birisin. Ama senin gibi duyarlı biri, bazen insanların soğukluğunu ya da unutkanlığını kişisel algılayabiliyor. İşte bu noktada kendine biraz daha güvenmeli ve dostlarının sana değer verdiğini hatırlamalısın. Her şey kafanda büyüttüğün kadar büyük değil. Küçük kuşkularla kalbini yorma. Sen olduğun haliyle yeterince önemlisin ve görünürsün.

Sen bazı zamanlar dışlanıyorsun!

Durum biraz karmaşık. Hayatında dışlandığını hissettiğin anlar oluyor, evet. Bazen fikirlerin dikkate alınmıyor ya da sonradan planlara dahil ediliyorsun. Bu seni üzerken, bir yandan da hâlâ grubun bir parçası olduğunu biliyorsun. Yani tamamen dışarıda değilsin ama merkezde de olmayabilirsin. Bu da sana zaman zaman “Ben bu grupta nereye aitim?” diye düşündürüyor olabilir. Bazen insanlar farkında olmadan da başkalarını geri planda bırakabiliyor. Bu, senin değersiz olduğunu değil, belki de iletişim tarzlarının eksik olduğunu gösterir. Böyle anlarda sessizce kabullenmek yerine nazikçe kendini ifade etmek çok şey değiştirebilir. Senin sesin, duyguların ve varlığın önemli. İnsanlara bunu hatırlatmak da senin elinde. Unutma: Kalabalığın içinde bile yalnız hissedebilirsin ama bu yalnızlık, çevrenin seni terk ettiğini değil; senin daha derin bağlara ihtiyaç duyduğunu gösterir. Doğru bağlar kurduğunda, merkezdeki yerin kendiliğinden sağlamlaşacak.

Sen dışlanıyorsun!

Sen dışlanıyorsun!

Bu sonucu okumak kolay değil, biliyoruz. Ama senin için en iyi şey gerçeklerle yüzleşmek olabilir. Uzun zamandır bir çevrenin içinde olsan da, kendini hep dışarıdan biri gibi hissetmişsin. Duygularını ifade ettiğinde önemsenmemiş, planlara dahil edilmemiş, çoğu zaman sadece 'orada olman' yeterli görülmüş. Belki de artık bazı insanların seni istemediğini açıkça fark ediyorsun ama bunu kabul etmek canını acıttığı için bastırıyor olabilirsin. Fakat bil ki senin hiçbir eksiğin yok. Bu durum seni yansıtmıyor; çevrendeki kişilerin ilgisizliği, bencilliği ya da vurdumduymazlığı ile ilgili. Herkesin ait hissedeceği, kendini değerli hissedeceği bir topluluğa ihtiyacı vardır. Ve seninkisi bu değil gibi görünüyor. Artık kendini sürekli kanıtlamaya çalışma. Değersiz hissettiren yerlere değil, seni koşulsuzca kabul eden insanlara yönel. Zamanı geldi. Kendini geri çekeceğin değil, yeniden inşa edeceğin bir dönem başlasın. Çünkü sen, gerçekten görülmeyi ve anlaşılmayı hak ediyorsun.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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