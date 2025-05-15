Sen Neye Bağımlısın?

Bir kişiye duygusal olarak bağımlı hale geldiğinizi hiç düşündünüz mü? Belki bu kişi bir sevgili, belki de eski bir dostunuz ya da hayatınızı derinden etkileyen biri... Onunla olmadığınız zamanlarda kendinizi tamamlanmamış gibi hissediyor, onunla bağlantı kuramadığınızda ise huzursuzlaşıyorsunuz. Bu kişi, sanki bir nevi duygusal güvenliğiniz olmuş gibi. Sevmek, özlemek, birine bağlanmak... Bunlar elbette hayatın en güzel duyguları. Ancak birine bu kadar bağlanıp, ona olan bağımlılığınızın sizin hayatınızı, kimliğinizi ve hatta kendinizi unutmanıza neden olmasına izin vermemelisiniz. Unutmayın, siz tek başına da oldukça değerlisiniz.O kişiye duyduğunuz hislerin, sizi tüketmesine değil, tam tersine geliştirmesine ve sizi daha iyi bir birey haline getirmesine izin vermelisiniz. Çünkü gerçek aşk ve sevgi, özgürlükte yaşar. Sevdiğiniz kişiye duyduğunuz aşk, sizi kısıtlamamalı, aksine sizi özgür kılarak, hayatın tüm renklerini daha canlı yaşamanızı sağlamalıdır. Sonuç olarak, birine olan aşkınız ve bağlılığınız, sizi değil, hayatınızı zenginleştirmeli ve sizi daha iyi bir birey yapmalıdır. Bu nedenle, sevginin asıl gücünün özgürlükte olduğunu unutmayın ve sevdiklerinize olan bağlılığınızın, sizin hayatınızı ve kimliğinizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.