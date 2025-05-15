Sen Neye Bağımlısın?
Bağımlılık sadece sigara ya da kahveyle sınırlı değildir. Günümüzde hepimiz bir şekilde bazı alışkanlıklarımıza, insanlara, düşünce kalıplarına ya da dijital dünyaya bağımlı hale gelmiş olabiliriz. Peki senin hayatının merkezinde, farkında bile olmadan sürekli geri döndüğün şey ne? Onsuz huzursuz oluyor, boşluk hissediyor ya da sabah uyanır uyanmaz ona mı yöneliyorsun? İster telefon olsun ister sosyal medya, ister bir insan isterse de kendi iç sesin…
Hadi teste!
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1. Sabah uyanınca ilk yaptığın şey nedir?
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2. Bir gün boyunca yapmak zorunda olmadığın halde yapmadan duramadığın bir şey var mı?
3. Telefonsuz bir gün geçirebilir misin?
4. Duygusal olarak en çok hangisine bağlanırsın?
5. En büyük korkun ne?
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6. Stresliyken ne yaparsın?
7. Onsuz eksik hissedeceğin şey?
8. Şu anki ruh halini en iyi ne tanımlar?
9. En çok neye ulaşmak seni rahatlatır?
Sen sosyal medyaya bağımlısın!
Sen hayal dünyana ve filmlere bağımlısın!
Sen o kişiye bağımlısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sen sosyal medyaya bağımlısın! :)))) hiçbir sosyal ağ da hesabım yok .. burayı saymassak ..