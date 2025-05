Seninle konuşmak, sadece bir diyalog kurmak değil, bir duygu alışverişi. Seninle konuşmak, tüm duygularıyla birlikte bir hikayeye dalıp gitmek demek. Empati yeteneğin, anlayışın ve samimiyetinle, insanların en derin duygularına dokunmayı başarıyorsun. Onların kalbine öyle bir etki bırakıyorsun ki, bu hissi başka hiçbir yerde, hiçbir kişide bulamıyorlar. Seninle geçirdikleri her an, onların hayatına yeni bir anı ekliyor. Bu anılar öyle özel, öyle değerli ki, seni unutmaları imkansız hale geliyor. Seninle yaşadıkları her anı, her duyguyu öyle bir hafızalarına kazıyorsun ki, seni unutmak yerine, seni her daim hatırlamayı seçiyorlar. Seninle kurdukları bu eşsiz bağ, onların hayatında öyle bir yer ediniyor ki, bu bağ onları sana daha da bağlı hale getiriyor. Bu yüzden, seninle olan bu eşsiz bağı, bu özel ilişkiyi, bu derin duygusal bağı unutmak yerine, her zaman hatırlamayı, her zaman yaşamayı tercih ediyorlar. Seninle olan her anı, her duyguyu, her hikayeyi öyle bir kalplerine kazıyorsun ki, seni unutmak yerine, seni her daim hatırlamayı seçiyorlar...