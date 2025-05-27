İnsanlar Senden Neden Vazgeçemiyor?
Bazı insanlar hayatımıza bir uğrar ve geçip gider. Ama bazıları vardır ki, bir şekilde hep aklımızda kalır… İşte sen de o unutulmayanlardan mısın? Gülüşünle mi? Samimiyetinle mi? Yoksa derin bağ kurma şeklinle mi insanların aklından çıkamıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın seni nasıl tanımlar?
4. İnsanlar en çok ne zaman seni arar?
5. Hediye seçmen gerekse, ne alırsın?
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6. Ayrıldığın biriyle iletişim halinde misin?
7. Sana bir iltifat edilecek olsa bu ne olurdu?
8. Birisi sana içini döktüğünde nasıl davranırsın?
9. İnsanlar en çok hangi yönünden etkileniyor?
10. Aşık olunca nasıl biri oluyorsun?
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İnsanlar senin enerjinden dolayı vazgeçemiyor!
İnsanlar senin verdiğin güvenden dolayı vazgeçemiyorlar!
İnsanlar kurduğun bağ sayesinde vazgeçemiyorlar!
İnsanlar senden ayrandan dolayı vazgeçemiyorlar!
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