Sen Gezgin Bir Ruh musun?
Kimimiz sırt çantasını alıp dünyayı keşfetmek ister, kimimiz ise evimizin rahatlığında bir kahveyle iç yolculuklara çıkar. Peki sen? Rüzgar gibi esip yeni yerler mi keşfetmek istiyorsun yoksa güvenli limanlarda mı kalmak tercih edersin?
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1. Tatil deyince ilk aklına gelen nedir?
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2. En çok gitmek istediğin yer hangisi?
3. Yolda tanımadığın biriyle sohbet eder misin?
4. Seyahat sırasında ulaşım tercihin nedir?
5. Kamp yapmaya nasıl bakarsın?
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6. Harita kullanmayı sever misin?
7. Farklı mutfakları denemeye ne kadar açıksın?
8. Seyahatlerini önceden mi planlarsın, spontane mi?
9. Yeni bir yere gittiğinde ilk ne yaparsın?
10. Bir gecede farklı bir şehirde uyanmak fikri seni nasıl hissettiriyor?
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Sen gezginliğin vücut bulmuş halisin!
Sen bazen gezgin ruhlu oluyorsun!
Sen hiç gezgin ruhlu değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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