Senin Sevebilme Kapasiten Ne?
Aşık olmak, bağlanmak, emek vermek… Bunlar herkesin kolayca yapabildiği şeyler mi sence? Sevgi, sadece bir duygu değil; bir yetenek, bir seçim ve bazen de büyük bir cesaret işi! Kimimiz tüm kalbiyle severken, kimimiz kalbini korumak için duvarlar örer. Peki sen? Gerçekten sevebiliyor musun? Sevdiğinde ne kadar ileri gidebiliyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aşık olduğunda en çok ne hissedersin?
4. Bir ilişkinin en önemli temeli sence nedir?
5. Sevgilinin en iyi arkadaşı olman önemli mi?
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6. Hoşlandığın biri sana mesafe koyarsa ne yaparsın?
7. Birini gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın?
8. Kalbin kolay kırılır mı?
9. Kalbini birine tamamen açman ne kadar sürer?
10. Sevdiğin kişiye kırıldığında ne yaparsın?
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Senin sevebilme kapasiten çok yüksek!
Senin sevebilme kapasiten ortalama!
Senin sevebilme kapasiten düşük!
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