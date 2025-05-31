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Senin Sevebilme Kapasiten Ne?

Senin Sevebilme Kapasiten Ne?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
31.05.2025 - 10:42

Aşık olmak, bağlanmak, emek vermek… Bunlar herkesin kolayca yapabildiği şeyler mi sence? Sevgi, sadece bir duygu değil; bir yetenek, bir seçim ve bazen de büyük bir cesaret işi! Kimimiz tüm kalbiyle severken, kimimiz kalbini korumak için duvarlar örer. Peki sen? Gerçekten sevebiliyor musun? Sevdiğinde ne kadar ileri gidebiliyorsun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aşık olduğunda en çok ne hissedersin?

4. Bir ilişkinin en önemli temeli sence nedir?

5. Sevgilinin en iyi arkadaşı olman önemli mi?

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6. Hoşlandığın biri sana mesafe koyarsa ne yaparsın?

7. Birini gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın?

8. Kalbin kolay kırılır mı?

9. Kalbini birine tamamen açman ne kadar sürer?

10. Sevdiğin kişiye kırıldığında ne yaparsın?

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Senin sevebilme kapasiten çok yüksek!

Kalbinin derinlikleri, okyanusların bilinmeyen sırlarını andırıyor; derin, sıcak ve sevgi dolu. Senin doğan, sevgiyle dolu bir kalp taşıyor. Aşk, senin için sadece bir duygu değil, bir yaşam tarzı. Sevdiğin kişiye sadece aşk değil, dostluğun en güzel hali, güvenin en saf formu, sadakatin en yüksek seviyesi ve merhametin en içten haliyle yaklaşıyorsun. Kalbin, bir savaşçının cesaretiyle pes etmeyi reddediyor. Ancak unutma, aşkın bu yoğun hali bazen seni, senin ihtiyaçlarını ve duygularını unutturabilir. Ancak sen, bu dengeyi sağlamayı öğreniyorsun. Kendini korumayı ve aynı zamanda sevgini sınırsızca sunmayı başarıyorsun. Bu, kolay bir beceri değil ve senin bu başarını alkışlamak gerek. Bravo! Sen, aşkın ve sevginin en güzel hallerini yaşatıyorsun.

Senin sevebilme kapasiten ortalama!

Bir aşk ustası olduğunu söyleyebiliriz senin için. Sevgiyi bilen, ona değer veren, ancak kendi sınırlarını da çizmeyi ihmal etmeyen biri. Ne aşırı uçlarda yaşayan bir aşk delisi, ne de tamamen savunma modunda, duygularını saklayan biri. Birini sevdiğinde, onun için emek vermekten çekinmiyorsun. Ancak bu senin sevginin karşılıksız olmasını beklediğin anlamına gelmiyor. Evet, sevgiye değer veriyorsun ama bunun karşılığını da almayı biliyorsun. Aşk senin için hayatın bir parçası, ancak hayatının tamamını kaplamıyor. Kalbin dengeli, sevgi dolu ve sağlıklı. Aşkın, hayatının merkezinde olmasına gerek yok. Senin için önemli olan, sevginin hayatının bir parçası olması ve bu sevginin karşılıklı olması. Sevgiyi bu kadar dengeli bir şekilde yaşayabilmek, herkesin harcı değil. Bu yüzden senin sevme kapasiten gerçekten de harika. Hem sevebiliyor, hem de sevilmeyi biliyorsun. Hem emek veriyor, hem de emeğinin karşılığını almayı biliyorsun. Hem aşkı yaşıyor, hem de hayatının diğer alanlarını ihmal etmiyorsun. İşte bu yüzden sen, aşk konusunda gerçek bir ustasın.

Senin sevebilme kapasiten düşük!

Kalbin, bir kaleyi andırıyor... Güçlü, sağlam ve etkileyici. Ancak bu kaleye giriş yapmak hiç de kolay değil. Belki geçmişte yaşadığın acı deneyimler, belki de içinde sakladığın korkular, seni sevgiye karşı biraz daha mesafeli hale getirmiş. Ya da belki de hayatının aşkını henüz bulamamış olman, kalbinin kapılarını sıkı sıkıya kapatmana neden olmuş. Ama unutma, bu durum senin kötü ya da yanlış biri olduğun anlamına gelmiyor. Aksine, bu durum sadece kalbinin zamanla ve güvenle, yavaş yavaş açılabileceğini gösteriyor. Sevgiye dair tüm duygularını yitirmediğini, sadece biraz daha cesaret gerektiğini unutma. Belki de biraz daha cesaret, belki de biraz daha zaman... Kim bilir, belki de biraz daha sabır... Ama biliyoruz ki, kalbindeki bu kale, bir gün doğru kişi tarafından fethedilecek. Ve o zaman, sevgiye dair tüm duyguların yeniden canlanacak.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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