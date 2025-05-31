Senin Sevebilme Kapasiten Ne?

Bir aşk ustası olduğunu söyleyebiliriz senin için. Sevgiyi bilen, ona değer veren, ancak kendi sınırlarını da çizmeyi ihmal etmeyen biri. Ne aşırı uçlarda yaşayan bir aşk delisi, ne de tamamen savunma modunda, duygularını saklayan biri. Birini sevdiğinde, onun için emek vermekten çekinmiyorsun. Ancak bu senin sevginin karşılıksız olmasını beklediğin anlamına gelmiyor. Evet, sevgiye değer veriyorsun ama bunun karşılığını da almayı biliyorsun. Aşk senin için hayatın bir parçası, ancak hayatının tamamını kaplamıyor. Kalbin dengeli, sevgi dolu ve sağlıklı. Aşkın, hayatının merkezinde olmasına gerek yok. Senin için önemli olan, sevginin hayatının bir parçası olması ve bu sevginin karşılıklı olması. Sevgiyi bu kadar dengeli bir şekilde yaşayabilmek, herkesin harcı değil. Bu yüzden senin sevme kapasiten gerçekten de harika. Hem sevebiliyor, hem de sevilmeyi biliyorsun. Hem emek veriyor, hem de emeğinin karşılığını almayı biliyorsun. Hem aşkı yaşıyor, hem de hayatının diğer alanlarını ihmal etmiyorsun. İşte bu yüzden sen, aşk konusunda gerçek bir ustasın.