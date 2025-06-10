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Bu Dizi Çiftlerinden Hangisi Daha Tutkulu?

Bu Dizi Çiftlerinden Hangisi Daha Tutkulu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.06.2025 - 12:03

Bazı çiftler vardır, ekranı titretir. Bir bakışmaları bile kalbimize kazınır. Peki senin gözünde en uyumlu dizi çifti hangisi? Kimi zaman fırtınalı, kimi zaman masalsı bir aşk... Seçimlerin, senin aşk anlayışını da yansıtıyor olabilir!

Hadi ankete!

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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