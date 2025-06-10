İlişkiniz Hangi Renk?
Her ilişkinin bir havası, bir frekansı ve bir rengi vardır. Kimisi tutkulu bir kırmızı gibidir, kimisi huzurlu bir mavi, bazıları ise ne yazık ki solgun bir gri... Peki senin ilişkin hangi renge bürünmüş durumda?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Birlikte vakit geçirdiğinizde zaman nasıl geçiyor?
4. Tartışma anında genelde ne olur?
5. Gelecek planlarınızda birbirinize yer veriyor musunuz?
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6. Partnerin seni ne kadar destekliyor?
7. Onun yanında kendin olabiliyor musun?
8. Birbirinizin kişisel alanına saygınız var mı?
9. Kıskançlık ne düzeyde?
10. İlişkinizi bir kelimeyle tanımlasan?
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İlişkinizin rengi kırmızı!
İlişkinizin rengi mavi!
İlişkinizin rengi turuncu!
İlişkinizin rengi gri!
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