Sen Ne Kadar İyi Bir Evlatsın?
Aile... Kimi zaman sinirini bozan, kimi zaman en çok güvendiğin liman. Ebeveyn olmak kadar zor olan bir şey varsa, o da iyi bir evlat olabilmek. Herkes “ben elimden geleni yapıyorum” diyebilir, ama bazen fark etmeden kırar, uzaklaşır ya da umursamaz hale gelebiliriz. Peki sen? Ailen için ne kadar düşüncelisin? Onlara nasıl yaklaşıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ailenle gün içinde iletişimin nasıl?
4. Ailenden birine kızdığında nasıl davranırsın?
5. Annene ya da babana doğum günü hediyesi alır mısın?
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6. Ailenin fikirlerine karşı nasıl bir tutumun var?
7. Ailene zaman ayırmak senin için?
8. Aileni en son ne zaman mutlu ettin hatırlıyor musun?
9. Bayramlar senin için ne ifade ediyor?
10. Ailenin yanında ne kadar kendin olabiliyorsun?
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Sen mükemmel bir evlatsın!
Sen iyi bir evlatsın!
Sen ortalama bir evlatsın!
Sen pek iyi bir evlat değilsin!
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