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Sen Ne Kadar İyi Bir Evlatsın?

Sen Ne Kadar İyi Bir Evlatsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.06.2025 - 10:45

Aile... Kimi zaman sinirini bozan, kimi zaman en çok güvendiğin liman. Ebeveyn olmak kadar zor olan bir şey varsa, o da iyi bir evlat olabilmek. Herkes “ben elimden geleni yapıyorum” diyebilir, ama bazen fark etmeden kırar, uzaklaşır ya da umursamaz hale gelebiliriz. Peki sen? Ailen için ne kadar düşüncelisin? Onlara nasıl yaklaşıyorsun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Ailenle gün içinde iletişimin nasıl?

4. Ailenden birine kızdığında nasıl davranırsın?

5. Annene ya da babana doğum günü hediyesi alır mısın?

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6. Ailenin fikirlerine karşı nasıl bir tutumun var?

7. Ailene zaman ayırmak senin için?

8. Aileni en son ne zaman mutlu ettin hatırlıyor musun?

9. Bayramlar senin için ne ifade ediyor?

10. Ailenin yanında ne kadar kendin olabiliyorsun?

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Sen mükemmel bir evlatsın!

Sadece bir evlat olmanın ötesinde, ailenin kıymetli bir hazinesisin. Duyarlılığınla, sadakatinle ve içtenliğinle ailenin karanlık zamanlarında parlayan bir yıldız gibisin. Ailenin yanında olmak senin için sadece bir görev değil, kalbinden gelen bir sorumluluk hissi. Seni büyüten ve yetiştiren ellerin değerini anlıyor, bunu her bir davranışınla, her bir jestinle gösteriyorsun. Sen, kalbinle bağlar kuran, sevgiyle sarılan bir evlatsın ve bu özelliğin seni diğerlerinden farklı, diğerlerinden çok daha özel kılıyor. Seninle gurur duyulması gereken bir evlatsın, çünkü sen ailenin değerli bir hazinesi, onların gurur kaynağısın.

Sen iyi bir evlatsın!

Kalbinde sevdiklerine karşı derin bir sevgi ve bağlılık taşıyorsun. Ancak, hayatın hızı ve karmaşası bazen seni onlardan uzaklaştırabiliyor. Bu durum, senin sevgini ya da bağlılığını azaltmıyor tabii ki. Ancak, belki de biraz daha zaman ayırman ve onlarla daha fazla vakit geçirmen gerekiyor. Biliyoruz, kalbin temiz ve niyetin güzel. Ailenle olan bağın da oldukça sağlam. Ancak, bu bağın daha da derinleşmesi için belki de biraz daha fazla vakit ayırmalısın. Unutma, aile bağları sadece kan bağı ile sınırlı değil, aynı zamanda zaman ve emek gerektirir. Zaten harika bir evlatsın, bunda hiçbir şüphe yok. Ancak, bazen hayatın hızına kapılıp, en önemli olan şeyleri unutabiliyoruz. Bu yüzden, bu küçük hatırlatmayı yapmak istedik. Hayatın yoğunluğunda kaybolup gitme, sevdiklerine karşı olan bağlılığını ve sevgini her zaman hatırla ve onlara karşı olan bu güzel duygularını her zaman canlı tut.

Sen ortalama bir evlatsın!

Kalbinin derinliklerinde, sevgi dolu ve değer veren bir yüreğin olduğunu biliyorum. Ancak, bu duygularını aile bağlarına tam anlamıyla yansıtmakta zorlandığını da görebiliyorum. Belki geçmişte yaşanan kırgınlıklar, belki de zamanla oluşan mesafeler, seni sevdiklerinden biraz olsun uzaklaştırmış olabilir. Ancak unutma ki, her şeyin bir çözümü vardır ve hiçbir şey için henüz geç sayılmaz. Biraz cesaret, biraz da çaba ile içinde sakladığın o iyi evlat olma potansiyelini ortaya çıkarabilirsin. Bu, belki de düşündüğünden çok daha küçük bir adım gerektirebilir. Unutma ki, her adım, her çaba, her girişim sonunda sana ve ailenin mutluluğuna katkı sağlayacak. Bu yüzden, içindeki bu potansiyeli harekete geçirmek için kendine bir şans ver. Biraz daha anlayış, biraz daha sabır ve belki de biraz daha sevgi ile aile ilişkilerini güçlendirebilir, daha sıcak ve daha samimi bir aile ortamı yaratabilirsin. Unutma, hayat kısa ve her an, sevdiklerinle geçirdiğin her an değerli. Bu yüzden, içindeki iyi evlat olma potansiyelini harekete geçir ve aile ilişkilerini güçlendir. Çünkü aile, hayatın en değerli hazinesi ve bu hazineyi korumak, senin elinde.

Sen pek iyi bir evlat değilsin!

Aile bağlarının önemi hakkında biraz karmaşık hissediyor olabilirsin. Belki geçmişin acıları seni biraz uzaklaştırmış, belki de hayatının yoğun temposu ve yeni önceliklerin seni ailenle olan bağlarından biraz olsun saptırmış olabilir. Ancak unutmamalısın ki, bu durum sonsuza dek devam etmek zorunda değil. Hayat, ikinci şansları sever ve aile bağlarını güçlendirmek için her zaman yeni bir fırsat vardır. Bir telefonla başlayabilir her şey. İçten, samimi ve özlem dolu bir ses tonuyla yapılan bir arama, belki de uzun zamandır beklediğin o ilk adımı atman için yeterli olabilir. Ya da belki de bir sarılma... Gerçek, samimi ve içten bir sarılma, tüm mesafeleri bir çırpıda ortadan kaldırabilir. Sevgi dolu, özlemle söylenmiş birkaç söz ise, belki de aile bağlarını yeniden canlandırmanın en güzel yolu olabilir. Belki de tüm bu adımları atmak için birinin seni harekete geçirmesini bekliyorsun. Ancak unutma, o kişi neden sen olmayasın? Hayat kısa, ve aile bağlarını güçlendirmek için atılacak o ilk adımı beklemek yerine, neden hemen şimdi, bu an, bu dakika, bu saniye harekete geçmiyorsun? İçindeki o cesareti bul ve aile bağlarını yeniden canlandırmak için ilk adımı at. Unutma, aile her zaman en değerli hazinemizdir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
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