Karakterin Ne Kadar Renkli?
Hayat bazen gri, bazen capcanlı! Peki senin iç dünyan hangi renkten oluşuyor? Sıcacık sarılarla mı dolusun, yoksa pastel tonların sakinliğinde mi huzuru buluyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Bir arkadaşın seni tek kelimeyle tanımlasa, ne derdi?
4. En sevdiğin mevsim hangisi?
5. Bir festivaldesin, ne yapıyorsun?
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6. Instagram'da story paylaşım sıklığın?
7. Ruh halin en çok neye benziyor?
8. Yeni bir ortama girdiğinde ne yaparsın?
9. Arkadaş grubunda genelde sen kimsin?
10. Tatil deyince aklına ilk ne geliyor?
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Senin karakterin rengarenk!
Senin karakterin bazen renkli bazen solgun!
Senin karakterin pastel tonlarda!
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