Karakterin Ne Kadar Renkli?

Senin iç dünyan, bir ressamın fırçasından dökülen renkler kadar çeşitli ve göz alıcı bir gökkuşağına benziyor. Her girdiğin ortamda, adeta bir enerji patlaması yaşanıyor ve canlılıkla dolup taşıyor. Sanki bir parti topu gibi etrafına neşe saçıyorsun ve kahkahalarınla herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Seninle geçirilen her an, bir festival havasında geçiyor. Can sıkıntısı adeta senin lügatında yer almayan bir kavram. Duyguların o kadar yoğun ki, onları yaşamaktan asla korkmuyorsun. Aksine, duygularını sonuna kadar yaşamaktan keyif alıyorsun. Enerjinle etrafına ışık saçmaya devam et. Çünkü senin bu enerjin, tıpkı bir yıldızın etrafına ışık saçması gibi, herkesi aydınlatıyor ve onlara ilham veriyor.